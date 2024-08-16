KIMIKO地震「穿半透明蕾絲睡衣」衝大門口 曝創業後反應大不同

15日傍晚宜蘭近海發生規模4.7地震，今（16）日早上7時35分花蓮外海發生規模6.3淺層地震，全台有感，舞蹈老師KIMIKO也分享遇地震感受，透露創業的她反應與過往大大不同。

KIMIKO表示她過往是只要搖一下就會嚇到尖叫的人，真的是超怕地震，但創業超過3年後，現在手機一收到警報，第一反應已是「供應商系統商會不會受到影響？」、「辦公室有什麼東西損壞嗎？」、「確認同事的狀況都OK？」，等她驚覺「地震~老公我好怕」時，搖晃都已經停了。

而今早KIMIKO花蓮外海6.3地震，全台有感，KIMIKO透露當下她拿起手機衝去打開大門後就蹲在門口確認群組訊息、接電話，「然後才驚覺～我還穿著細肩帶半透明蕾絲睡衣」。

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