替陳盈潔募款籌醫藥費！許常德遭控「協助騙錢」罕動怒提告

70歲台語資深歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑並於去年8月入獄服刑，後因健康因素保外就醫。好友許常德日前為幫忙陳盈潔家屬籌措龐大醫療費，因此籌辦好幾場音樂會募款，不料卻引來網友質疑他「協助騙錢」。對此，許常德忍不住反擊並揚言提告。

今（16）日有網友在許常德臉書留言寫下：「許常德先生，你知道陳盈潔小姐，在台中市欠錢沒還嗎。她去執行申請保外就醫，你請其他藝人，唱她的歌，賺錢給她使用。她進加護病房，後説好轉，出加護她説錢夠嗎，這1連串行為，衹為錢。你不是在做善事，是在協助騙錢。」

對此，許常德稱這是很嚴重的指控，並強調「這些款項都有登記，夠不夠都有記載」、「我可以陪你開記者會，公布每一個款項和細節」，他憤怒回擊：「同行會來演唱的藝人都是一份情和受過陳姐的提攜，被你無證據的說是幫她騙錢」嚴正要求對方今日道歉，否則將請律師處理。

據《TVBS新聞網》報導，許常德透露他過去也曾收到相關私訊，猜測陳盈潔多年前可能有欠錢，而他也告訴對方自己只是提供幫助的人，並不知道發生什麼事情。此外，他直言募款款項收入有限，有拿過車馬費的只有李炳輝，以及替陳盈潔寫過歌的高齡創作者，然而費用再扣除租場等相關成本後，便會是陳盈潔的醫療費。對於被無端指控「協助騙錢」，許常德表示心情相當難受。

許常德遭網友指控「協助騙錢」，動怒喊提告。 圖／摘自臉書

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