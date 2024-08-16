王齊麟奪金後「私生活被起底」 經紀人發366字長文反擊
奧運羽球男子雙打金牌王齊麟、李洋日前載譽歸國，但人紅是非多，王齊麟回國後不斷爆出爭議，先是王齊麟女友陳詩媛進入機場管制區接機的爭議，後來更傳出王齊麟疑似邊開車邊用手機，近日還有網友在Dcard爆料王齊麟的私生活，影射他是負心漢。對此，王齊麟的經紀人昨（15）日晚間忍不住出面發聲，呼籲「別把奧運英雄又打入地獄了。」
近日有網友在Dcard上爆料王齊麟的私生活，影射王齊麟是個負心漢，經紀人昨天記者會後則強調「絕對沒有這件事」。
王齊麟經紀人昨天在臉書發文，無奈感嘆：「終於明白為何酸民或鍵盤手可以如此猖狂，因為有些媒體會跟著網路輿論聞風起舞」，表示奧運結束後，大家卻關心起運動員的私生活，家人、女友被起底，成為大家茶餘飯後的話題。他更強調：「不要忘了，他們是多麼努力才有今天，才讓大家認識他們是誰」，要大家能多給予運動員們更多支持與鼓勵，「因為每一位能站上奧運舞台的運動員都不簡單、燈值得尊敬、都需要被關注，好好愛惜他們，讓金牌能繼續閃閃發亮」。
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