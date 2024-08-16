快訊

美股早盤齊跌…現貨金價再創新高 首度突破2500美元

王齊麟奪金後「私生活被起底」 經紀人發366字長文反擊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
巴黎奧運羽球男雙金牌得主王齊麟今天出席運動機能服飾品牌活動及與球迷的見面會，受到球迷熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌得主王齊麟今天出席運動機能服飾品牌活動及與球迷的見面會，受到球迷熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

奧運羽球男子雙打金牌王齊麟、李洋日前載譽歸國，但人紅是非多，王齊麟回國後不斷爆出爭議，先是王齊麟女友陳詩媛進入機場管制區接機的爭議，後來更傳出王齊麟疑似邊開車邊用手機，近日還有網友在Dcard爆料王齊麟的私生活，影射他是負心漢。對此，王齊麟的經紀人昨（15）日晚間忍不住出面發聲，呼籲「別把奧運英雄又打入地獄了。」

近日有網友在Dcard上爆料王齊麟的私生活，影射王齊麟是個負心漢，經紀人昨天記者會後則強調「絕對沒有這件事」。

王齊麟經紀人昨天在臉書發文，無奈感嘆：「終於明白為何酸民或鍵盤手可以如此猖狂，因為有些媒體會跟著網路輿論聞風起舞」，表示奧運結束後，大家卻關心起運動員的私生活，家人、女友被起底，成為大家茶餘飯後的話題。他更強調：「不要忘了，他們是多麼努力才有今天，才讓大家認識他們是誰」，要大家能多給予運動員們更多支持與鼓勵，「因為每一位能站上奧運舞台的運動員都不簡單、燈值得尊敬、都需要被關注，好好愛惜他們，讓金牌能繼續閃閃發亮」。

編輯推薦

王齊麟經紀人出面發聲。 圖/摘自臉書
王齊麟經紀人出面發聲。 圖/摘自臉書

王齊麟 陳詩媛

延伸閱讀

挺過肝腫瘤！苦苓驚揭「2隱疾纏身10年」 認無法根治：只能和平共處

替陳盈潔募款籌醫藥費！許常德遭控「協助騙錢」罕動怒提告

70歲女星一輩子不婚 「拒絕11年初戀求婚」忍痛分手原因鼻酸

謝忻罵阿翔「沒用的男人」！ 許聖梅傻眼：沒看過這麼高調的小三

相關新聞

蕭淑慎嫩尪撇性侵 突爆動手術「進廠維修」醫院照曝光

捲性侵官司未了，梁軒安又爆健康出問題，將動手術...

替陳盈潔募款籌醫藥費！許常德遭控「協助騙錢」罕動怒提告

70歲台語資深歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑並於去年8月入獄服刑，後因健康因素保外就醫。好友許常德日前為幫忙陳盈潔家屬籌措龐大醫療費，因此籌辦好幾場音樂會募款，不料卻引來網友質疑他「協助騙錢」。對此，許常德忍不住反擊並揚言提告。

王齊麟奪金後「私生活被起底」 經紀人發366字長文反擊

奧運羽球男子雙打金牌王齊麟、李洋日前載譽歸國，但人紅是非多，王齊麟回國後不斷爆出爭議，先是王齊麟女友陳詩媛進入機場管制區接機的爭議

KIMIKO地震「穿半透明蕾絲睡衣」衝大門口 曝創業後反應大不同

15日傍晚宜蘭近海發生規模4.7地震，今（16）日早上7時35分花蓮外海發生規模6.3淺層地震，全台有感，舞蹈老師KIMIKO也分享遇地震感受...

狗仔爆料「夏克立河堤邊痛哭」 路人安慰：別想不開

黃嘉千和夏克立的離婚官司終於在今（14）日認判准離婚、宣布落幕。不過，近日卻傳出夏克立遭直擊凌晨在橋上遊蕩、河堤邊痛哭失聲。

挺過肝腫瘤！苦苓驚揭「2隱疾纏身10年」 認無法根治：只能和平共處

作家苦苓2022年年初爆出罹癌訊息，最後證實虛驚一場，並順利切除14.5公分腫瘤，後來傳出憂鬱症發作，甚至出現耳鳴、身體疲倦等症狀。近來他談起身體健康狀況，坦言遭兩種病折磨長達10年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。