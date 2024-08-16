狗仔爆料「夏克立河堤邊痛哭」 路人安慰：別想不開

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
夏克立。圖/報系資料照
夏克立。圖/報系資料照

黃嘉千和夏克立的離婚官司終於在今（14）日認判准離婚、宣布落幕。不過，近日卻傳出夏克立遭直擊凌晨在橋上遊蕩、河堤邊痛哭失聲。

據《中天新聞網》報導，知名狗仔葛斯齊透露上個月看到夏克立獨自在台北橋河堤邊遊蕩，當時他接起電話後情緒潰堤痛哭，手裡剛買的包子隨即掉落到地上，後來兩眼無神地走到橋上，當時還有機車騎士向前安慰，要他別想不開。

黃嘉千、夏克立結束16年婚姻後，多次隔空交火，後又爆出男方家暴等案外案，在官司結束前，夏克立又被爆出私訊女移工約「抱睡」，當時黃嘉千經紀人回應，「我們有知道這事情，嘉千剛知道的時候也很氣很難過，我們也都有安慰她，真的謝謝大家的關心！」近日官司終於結束，黃嘉千再次透過經紀人說：「所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」

黃嘉千(左)和夏克立過去很恩愛，經常一起接受媒體訪問。本報資料照片 葉君遠
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