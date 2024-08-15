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阿滴曬滴妹地震當下反應：好狠 「上下震」超有感網友嚇爆
今（15）日下午17點06分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，YouTuber阿滴隨後發文「明顯感覺有先上下震」，透露地震當下馬上跑到桌子底下。
阿滴社群發文讓不少網友也分享地震當下反應，有人也馬上躲桌子地下，有人則表示先跑去開門了，還有上班族透露在辦公室先保護電腦螢幕，還有人剛好在電梯，直呼「驚嚇度1000%」。而對阿滴提到「先上下震」，不少網友也相當有感稱「嚇爆」。
此外，阿滴還曬出妹妹「滴妹」躲桌子下的畫面，但爆料滴妹即便在桌底下仍在電話會議，直呼「好狠的創業女子」。而滴妹也在IG限動曬出模糊身影直喊：「好可怕」。
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