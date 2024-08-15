快訊

情況變更糟！烏克蘭入侵庫斯克「彈藥比以前少」 守軍：俄軍正在推進

成績亮眼！這所高中48人錄取醫牙學系 121人上台大比率全國之冠

美股道瓊早盤大漲500點 強勁零售數據減輕衰退恐懼、台積電ADR漲1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿滴曬滴妹地震當下反應：好狠 「上下震」超有感網友嚇爆

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
阿滴。圖／截自IG／rayduenglish
阿滴。圖／截自IG／rayduenglish

今（15）日下午17點06分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，YouTuber阿滴隨後發文「明顯感覺有先上下震」，透露地震當下馬上跑到桌子底下。

阿滴社群發文讓不少網友也分享地震當下反應，有人也馬上躲桌子地下，有人則表示先跑去開門了，還有上班族透露在辦公室先保護電腦螢幕，還有人剛好在電梯，直呼「驚嚇度1000%」。而對阿滴提到「先上下震」，不少網友也相當有感稱「嚇爆」。

此外，阿滴還曬出妹妹「滴妹」躲桌子下的畫面，但爆料滴妹即便在桌底下仍在電話會議，直呼「好狠的創業女子」。而滴妹也在IG限動曬出模糊身影直喊：「好可怕」。

阿滴、滴妹分享地震反應。圖／截自IG／rayduenglish
阿滴、滴妹分享地震反應。圖／截自IG／rayduenglish

編輯推薦

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

相關新聞

挺過肝腫瘤！苦苓驚揭「2隱疾纏身10年」 認無法根治：只能和平共處

作家苦苓2022年年初爆出罹癌訊息，最後證實虛驚一場，並順利切除14.5公分腫瘤，後來傳出憂鬱症發作，甚至出現耳鳴、身體疲倦等症狀。近來他談起身體健康狀況，坦言遭兩種病折磨長達10年。

阿滴曬滴妹地震當下反應：好狠 「上下震」超有感網友嚇爆

今（15）日下午17點06分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，YouTuber阿滴隨後發文...

陳詩媛管制區接機「太高調」挨轟！ 親還原機場狀況

啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，引來大批網友砲轟。對此，今（15）陳詩媛也出面回應網友質疑。

不滿製作單位安排划龍舟 「上船了」開會充滿火藥味

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目「上船了各位！」為了前去石垣島，特別前往花蓮蘇帆基金會取經，在花蓮訓練結...

呼孫安佐巴掌的是台中拳王「曾對打更生人阿龍」 傳場下衝突將擂台決勝負

孫安佐擔任拳擊競賽真人秀《拳願之星》評審，疑因碎念遭不滿其資格，孫安佐突然怒掐另一名評審「燒打雞」脖子...

神隱1個月！江坤俊大動作復出 新搭檔「長髮個管師」身分曝光

已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔1個月，江坤俊先是在父親節發文，昨（13）日無預警更新衛教影片，象徵回歸醫師專業，而影片中的女搭檔意外引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。