不滿製作單位安排划龍舟 「上船了」開會充滿火藥味

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目「上船了各位！」為了前去石垣島，特別前往花蓮蘇帆基金會取經，在花蓮訓練結束前，精神象徵的大霈特地準備一面旗子，親手在旗子上畫了石垣島海域生物鬼蝠魟，以及在黑潮上常見的大翅鯨，許願大家這一個划行航程可以見到這兩種海中生物。最後邀請百八教練和7位藝人一起在旗子上簽名，讓他們帶上這面旗子上船陪伴大夥兒出發石垣島。每個人簽下名字時，相較於開拍時簽下的切結書，這7位上船挑戰團隊的感情和凝聚力又昇華了一個階段。

在藝人們經過破浪、長征划行、換隊友組合，以及教練們的海洋知識課後，發現距離挑戰只剩一個月，而原先製作單位在端午節安排眾人參加台北龍舟競賽，藝人們也紛紛產生質疑，KID當下表示想要燒掉龍舟報名表，他認為距離出發石垣島只剩不到一個月的時間，對於獨木舟和海洋越了解就越擔心訓練時間不夠，如果還要參加龍舟比賽，不但瓜分的獨木舟準備時間，也很容易因為想贏而用力划拉傷肌肉，非常不利於獨木舟挑戰。

鍾瑶也直言收到通知的時候心情沒有那麼好，而瑞瑪席丹也說：「不是聰明的決定。」7位藝人私下都對這安排感到不安，於是集結起來一起跟節目組開會「強烈溝通」，甚至充滿火藥味，經過長達40分鐘，藝人們也輪流吐露許多心裡的擔心。製作人表示節目組雖然用意是在端午節藉由龍舟競賽再次凝聚大家的氣勢，但藝人們更了解自己了，積極表達他們的想法，節目組也認同他們的自我覺知，願意放棄原計劃支持藝人。

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