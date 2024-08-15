呼孫安佐巴掌的是台中拳王「曾對打更生人阿龍」 傳場下衝突將擂台決勝負

孫安佐擔任拳擊競賽真人秀《拳願之星》評審，疑因碎念遭不滿其資格，孫安佐突然怒掐另一名評審脖子，結果被對方呼巴掌。而反擊孫安佐的評審正是台中拳王「燒打雞」韓森。

衝突爆發後孫安佐經紀人「紛爭就由拳賽解決」，而據「三立娛樂星聞」報導，節目之後將安排孫安佐與燒打雞上擂台對決。據報，「燒打雞」名韓森，曾在《拳願》第19屆對打更生人阿龍奪勝而聲名大噪，當時認為有極佳的抗擊打跟耐力，擅長泰拳、MMA格鬥，「燒打雞」過往還曾參與拍攝藝人MV，去年還曾分享和王陽明合照寫下：「謝謝角頭教會我的事」，最近還公開一段現身角頭gatao唱演會的影片，網友期待電影會出現「燒打雞」。

而燒打雞（韓森）今於IG限動寫下「留言灌爆的一天」，似乎與爆孫安佐衝突引發網友關心。

韓森限動發文表示被留言灌爆。圖／截自IG／john_pin0904

「台中燒打雞」韓森。圖／截自IG／fof_fightclub

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