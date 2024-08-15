挺過肝腫瘤！苦苓驚揭「2隱疾纏身10年」 認無法根治：只能和平共處

作家苦苓2022年年初爆出罹癌訊息，最後證實虛驚一場，並順利切除14.5公分腫瘤，後來傳出憂鬱症發作，甚至出現耳鳴、身體疲倦等症狀。近來他談起身體健康狀況，坦言遭兩種病折磨長達10年。

苦苓近日上節目《新聞挖挖哇》，透露自己身體持續受到兩病症所困擾，最嚴重的莫過於是耳鳴，嚴重的時候感覺耳朵能聽到整座森林的蟬叫聲，就醫檢查後發現聽力變弱，醫生推估是長期在高噪音環境中所導致，讓他相當不解，無奈稱只能選擇與病魔共處，後來傳出肝臟腫瘤後，耳鳴狀況變得越來越嚴重。

此外，苦苓更透露另一個困擾他的疾病便是嘴巴冒出鹹味，「只要沒有吃東西的時候，嘴巴裡面就好像含著鹽一樣。因此會隨身攜帶八仙果、口香糖以便隨時放入口中咀嚼壓過鹹味，甚至晚上睡覺時也會咬著牙套減輕味道」他更因此自嘲：「我的耳朵裡有一座森林，嘴裡有一片大海。」透露若上節目時這些狀況會減緩，笑說自己有「勞碌命」。

苦苓透露身體遭受兩隱疾所苦長達10年。圖／摘自新聞挖挖哇YT

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