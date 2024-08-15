快訊

情況變更糟！烏克蘭入侵庫斯克「彈藥比以前少」 守軍：俄軍正在推進

成績亮眼！這所高中48人錄取醫牙學系 121人上台大比率全國之冠

美股道瓊早盤大漲500點 強勁零售數據減輕衰退恐懼、台積電ADR漲1%

陳詩媛管制區接機「太高調」挨轟！ 親還原機場狀況

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，引來大批網友砲轟。圖/報系資料照、摘自臉書
啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，引來大批網友砲轟。圖/報系資料照、摘自臉書

啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，引來大批網友砲轟。對此，今（15）陳詩媛也出面回應網友質疑。

王齊麟近日在社群平台分享一則短片，畫面中只見車外正在下著雨，而他則是無奈抱怨：「我剛洗車」，鏡頭更意外錄到車速儀表板不斷變動，疑似是在駕駛座上拍攝。畫面一出，有不少網友紛紛質疑王齊麟是一邊開車一邊使用手機，引發網友抨擊。

有網友更在Threads上砲轟王齊麟，更與私生活也備受爭議的王冠閎相比較，「王冠閎至少不會下雨天在國道上駕駛自拍，也懂得回國後，與其他運動員共同分享榮耀，而非與自己的女友搶走其他運動員的採訪時段」。該內容意外釣出陳詩媛親自回應，她表示尊重網友看法，也對自己處理不妥致歉，並解釋「我接受採訪的時間是在早上快六點，當時選手根本還沒回來，我沒有搶走任何運動員的採訪時段」，最後更強調：「大家不喜歡我沒關係，可是希望可以確認過再留言謝謝」。

陳詩媛出面回應網友質疑。圖/摘自Threads
陳詩媛出面回應網友質疑。圖/摘自Threads

王齊麟 陳詩媛

延伸閱讀

挺過肝腫瘤！苦苓驚揭「2隱疾纏身10年」 認無法根治：只能和平共處

兒學校吸毒被抓！陳為民不打不罵 「停工離台4年」原因超暖

男星夏天不開冷氣「家中熱到昏厥」 父母發現撿回一命

野生王心凌「素顏0偽裝」現身機場！私下真實模樣全被拍

相關新聞

挺過肝腫瘤！苦苓驚揭「2隱疾纏身10年」 認無法根治：只能和平共處

作家苦苓2022年年初爆出罹癌訊息，最後證實虛驚一場，並順利切除14.5公分腫瘤，後來傳出憂鬱症發作，甚至出現耳鳴、身體疲倦等症狀。近來他談起身體健康狀況，坦言遭兩種病折磨長達10年。

阿滴曬滴妹地震當下反應：好狠 「上下震」超有感網友嚇爆

今（15）日下午17點06分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，YouTuber阿滴隨後發文...

陳詩媛管制區接機「太高調」挨轟！ 親還原機場狀況

啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，引來大批網友砲轟。對此，今（15）陳詩媛也出面回應網友質疑。

不滿製作單位安排划龍舟 「上船了」開會充滿火藥味

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目「上船了各位！」為了前去石垣島，特別前往花蓮蘇帆基金會取經，在花蓮訓練結...

呼孫安佐巴掌的是台中拳王「曾對打更生人阿龍」 傳場下衝突將擂台決勝負

孫安佐擔任拳擊競賽真人秀《拳願之星》評審，疑因碎念遭不滿其資格，孫安佐突然怒掐另一名評審「燒打雞」脖子...

神隱1個月！江坤俊大動作復出 新搭檔「長髮個管師」身分曝光

已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔1個月，江坤俊先是在父親節發文，昨（13）日無預警更新衛教影片，象徵回歸醫師專業，而影片中的女搭檔意外引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。