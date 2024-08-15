陳詩媛管制區接機「太高調」挨轟！ 親還原機場狀況
啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，引來大批網友砲轟。對此，今（15）陳詩媛也出面回應網友質疑。
王齊麟近日在社群平台分享一則短片，畫面中只見車外正在下著雨，而他則是無奈抱怨：「我剛洗車」，鏡頭更意外錄到車速儀表板不斷變動，疑似是在駕駛座上拍攝。畫面一出，有不少網友紛紛質疑王齊麟是一邊開車一邊使用手機，引發網友抨擊。
有網友更在Threads上砲轟王齊麟，更與私生活也備受爭議的王冠閎相比較，「王冠閎至少不會下雨天在國道上駕駛自拍，也懂得回國後，與其他運動員共同分享榮耀，而非與自己的女友搶走其他運動員的採訪時段」。該內容意外釣出陳詩媛親自回應，她表示尊重網友看法，也對自己處理不妥致歉，並解釋「我接受採訪的時間是在早上快六點，當時選手根本還沒回來，我沒有搶走任何運動員的採訪時段」，最後更強調：「大家不喜歡我沒關係，可是希望可以確認過再留言謝謝」。
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