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江蕙復出有譜！動力火車嚇到做1決定全場笑翻
動力火車當優步小黃「Uber 也有小黃」代言人，今（14）日傾盆大雨中出席記者會，外頭雷聲隆隆，顏志琳被問到搭小黃的最佳時機，笑說：「跟老婆走在路上遇到前女友，就趕快跳上車！」尤秋興笑說：「看來是分得不好喔！」
2人人氣高、幽默風趣效果好，成為廠商寵兒，今年已有按摩椅、手遊、優步小黃等代言，回想曾經低潮，台下只有零零落落掌聲，動力火車特別珍惜，直呼有賺錢後，可以多幫助家人的經濟，尤秋興更自曝考慮在屏東老家買地蓋房子，哀怨說每次過年回去都沒有自己的房間，和老婆住在偏遠的小空間，很想有自己的空間，但出道20多年怎可能沒房？原來動力火車都在台北置產，尤秋興開玩笑數：「台北有1、2、3間...喔！我是幫顏志琳算的。」
動力火車曾數度表明想挑戰大巨蛋，而近日北高兩地都在呼喊江蕙（二姐）復出，不少歌迷更希望她唱大巨蛋，江蕙也坦言有些動心想復出，對此動力火車表示：「我們可以封麥啦！（復出）代表大家有耳福！」問到如果有合作機會？動力火車說：「如果她願意的話，我們台語可能要多練一下，她唱台語我們唱國語！」
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