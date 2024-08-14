大咖星爸5年前病逝 混血星二代也爆罹癌「化療掉髮」力抗病魔

日美混血名模梅宮安娜為日本資深男星梅宮辰夫與美國模特兒 Claudia Umemiya 之女，她隨父母腳步踏入時尚、演藝圈，日前直播驚曝罹癌，已開始化療。

梅宮安娜13日透過IG直播透露為乳癌3a期，她講述就醫檢查原因，透露5月下旬發現右乳變小，本以為是更年期，隔月就醫檢查超音波、乳房攝影等尚未發現異常，但7月切片檢查後診斷出罹患小葉乳腺癌，且已轉移至右腋下淋巴，她已進行化療，也出現掉髮副作用，決定在頭髮完全掉光前直播，而化療結束後她將動刀切除腫瘤。

其實梅宮安娜的大咖父親梅宮辰夫生前抗癌多年，在36歲時就被診斷出罹患睪丸癌，經化療恢復，但之後又罹患十二指腸乳頭癌、前列腺癌、尿管癌，人生大半時間都在抗癌，並在2019年腎衰竭離世。

不僅父親罹癌，梅宮安娜還有2位長輩親戚也曾罹癌，她自小就看家人面對癌症，而今自己被診斷出乳癌，她直播公開此事，一度落淚嘆「不知治療何時結束」，也不知還能活多久，但她仍選擇用敢面對，也希望她的分享能給同樣在抗癌的人做為參考。

商品推薦