2024金馬影展主視覺曝光 金馬得主操刀4款捕捉時間流動
2024金馬影展主視覺今日率先公布4款主視覺系列海報，以「時刻之間」為題，展現電影捕捉時間的流動，成為夢幻的瞬間，帶領觀眾穿梭一段又一段的夢境體驗。不僅致敬幕前幕後一同造夢的電影人，也邀請觀眾和金馬影展一起走進電影的魔幻光影。
本屆金馬主視覺以「時間」為概念，邀來以「（真）新的一天」獲得金馬獎最佳攝影的余靜萍掌鏡，和以「我心我行」贏得金馬獎最佳動作設計的舞蹈家許芳宜搭檔合作。余靜萍運用慢速快門捕捉許芳宜充滿豐沛情感的舞蹈姿態，將時間、夢境與舞蹈凝結於不同時刻中，藉由不同的時間情境帶出電影想像。余靜萍表示：「電影是夢的執行者；希望時間能跨越過去與現在，並從中開創新的視覺。」
今日釋出的四款「黎明」、「夜晚」、「黃昏」，以及交疊前三個畫面的「時刻之間」視覺海報，MixCode 將余靜萍所拍攝的畫面做多重影像的層次堆疊，結合許芳宜的舞蹈演繹日到夜的變化，色彩上融入黎明、夜晚及黃昏的天色變換，展現時間的流動感，在過去、現在、未來與空間的交織下，帶領眾人進入名為電影的夢境。
在「黎明」款海報中，夜晚的黑映照出些許清晨的藍，乍現的光迎來日出的橙，彷彿仰望新的希望。「夜晚」款海報則將日夜交融，在天光幻化間，夢境的魔幻霎時顯現。「黃昏」款海報，日落的金黃灑落至漸暗的夜空，引領我們穿越不同的時序。而結合三款畫面的「時刻之間」，則將黎明、夜晚與黃昏交疊出新的夢境空間，成為全新一幅視覺，也是本屆金馬影展的視覺主題代表。
MixCode 曾參與製作第57屆金馬獎頒獎典禮入圍影片和舞台視覺設計，並擔任第32屆及33屆金曲獎頒獎典禮視覺統籌。這回MixCode也將為2024金馬影展量身打造一系列精彩的視覺設計。
2024金馬影展將於11月7日至24日展開，第61屆金馬獎頒獎典禮11月23日在台北流行音樂中心隆重登場。
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