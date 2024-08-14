快訊

輝煌年代曾一屆招百人 文學院科系近年名額大縮編

晚間突宣布無限期停業 道禾竹北托嬰中心涉虐嬰道歉了

法國空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神隱1個月！江坤俊大動作復出 新搭檔「長髮個管師」身分曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
江坤俊13日在臉書曝光衛教影片。圖/摘自江坤俊臉書
江坤俊13日在臉書曝光衛教影片。圖/摘自江坤俊臉書

已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔1個月，江坤俊先是在父親節發文，昨（13）日無預警更新衛教影片，象徵回歸醫師專業，而影片中的女搭檔意外引發關注。

江坤俊上個月辭去《健康2.0》後，昨天首度曝光乳癌衛教影片，發文中寫道：「讓我在底下這隻影片告訴你該怎麼做，面對乳癌真的不用驚慌」，影片中更請來個管師佩華一同合作宣導。

影片曝光後，引來眾多網友留言支持：「專業跟私生活是兩碼事，我還是尊敬江醫生的專業」、「能再次看到江醫師的發文實在太好了」、「做好一個有醫德的醫生才是最重要，加油！」、「你的私德我們不了解、可是你的醫德及醫術是一級棒的！」，但也有網友出面酸說：「很會！低調一陣子然後繼續假裝什麼事都沒發生，台灣公眾人物SOP」、「不要假裝忘記管不住小頭的事喔！」。

延伸閱讀

「父女戀」竟生出混血兒？名導妻出面揭大兒子身世

李立群抱怨「台灣省」氣候：我到70了還無法適應

汪建民罹肺腺癌4期擴散腦部！「瘦到無法見人」哽咽認曾想不開

掰了高國華10年婚！ 陳子璇神隱一年 突曬「真實模樣」網看暈

相關新聞

神隱1個月！江坤俊大動作復出 新搭檔「長髮個管師」身分曝光

已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔1個月，江坤俊先是在父親節發文，昨（13）日無預警更新衛教影片，象徵回歸醫師專業，而影片中的女搭檔意外引發關注。

野生王心凌「素顏0偽裝」現身機場！私下真實模樣全被拍

王心凌近來剛結束「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會，近日有網友在機場捕獲野生王心凌，意外釣出本人回應！

高國華昔外遇「國道喇舌」轟動全台！前妻蔡郁璇39字洩「感情現況」

前主播蔡郁璇曾與高國華有過一段婚姻，兩人育有一女，但高國華卻在2010年被媒體爆出與補教名師陳子璇「喇舌情」而結束8年婚姻。近來蔡郁璇鬆口洩露自己的感情近況，引發熱議。

江蕙復出有譜！動力火車嚇到做1決定全場笑翻

動力火車當優步小黃「Uber 也有小黃」代言人，今（14）日傾盆大雨中出席記者會，外頭雷聲隆隆，顏志琳被問到搭小黃的最佳...

大咖星爸5年前病逝 混血星二代也爆罹癌「化療掉髮」力抗病魔

日美混血名模梅宮安娜為日本資深男星梅宮辰夫與美國模特兒 Claudia Umemiya 之女，她隨父母腳步踏入時尚、演藝圈，日前直播驚曝罹癌，已開始化療。

2024金馬影展主視覺曝光 金馬得主操刀4款捕捉時間流動

2024金馬影展主視覺今日率先公布4款主視覺系列海報，以「時刻之間」為題，展現電影捕捉時間的流動，成為夢幻的瞬間，帶領觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。