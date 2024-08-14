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神隱1個月！江坤俊大動作復出 新搭檔「長髮個管師」身分曝光
已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔1個月，江坤俊先是在父親節發文，昨（13）日無預警更新衛教影片，象徵回歸醫師專業，而影片中的女搭檔意外引發關注。
江坤俊上個月辭去《健康2.0》後，昨天首度曝光乳癌衛教影片，發文中寫道：「讓我在底下這隻影片告訴你該怎麼做，面對乳癌真的不用驚慌」，影片中更請來個管師佩華一同合作宣導。
影片曝光後，引來眾多網友留言支持：「專業跟私生活是兩碼事，我還是尊敬江醫生的專業」、「能再次看到江醫師的發文實在太好了」、「做好一個有醫德的醫生才是最重要，加油！」、「你的私德我們不了解、可是你的醫德及醫術是一級棒的！」，但也有網友出面酸說：「很會！低調一陣子然後繼續假裝什麼事都沒發生，台灣公眾人物SOP」、「不要假裝忘記管不住小頭的事喔！」。
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