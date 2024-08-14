野生王心凌「素顏0偽裝」現身機場！私下真實模樣全被拍
王心凌近來剛結束「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會，近日有網友在機場捕獲野生王心凌，意外釣出本人回應！
昨（13）日有網友在Threads曝光王心凌在機場的照片，原PO還興奮表示：「去出差的機場竟然遇到王心凌，看起來很忙不敢去合照，第一次看到本人很白很瘦很正！」。照片中，只見王心凌穿著休閒並戴著眼鏡坐在角落，手上還拿著相關資料仔細研讀，若不仔細觀察很難發現就是王心凌本人。
照片一出，許多粉絲們又驚又喜，紛紛羨慕原PO能偶遇王心凌，留言區更意外釣出王心凌本人親自回應：「難得戴眼鏡就被抓到，不會以為我戴的是老花眼鏡吧！」
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