高國華昔外遇「國道喇舌」轟動全台！前妻蔡郁璇39字洩「感情現況」

前主播蔡郁璇曾與高國華有過一段婚姻，兩人育有一女，但高國華卻在2010年被媒體爆出與補教名師陳子璇「喇舌情」而結束8年婚姻。近來蔡郁璇鬆口洩露自己的感情近況，引發熱議。

蔡郁璇近日在七夕情人節發文，並寫下：「雖然沒有情人，但是你們都是我的情人，祝大家情人節快樂，愛你們唷。」透露目前的感情狀態仍單身，並曝光她的生活照，照片中看起來狀態依舊維持得非常好，引來大批網友留言祝賀情人節愉快。

補教名師高國華在2010年被拍到和陳子璇在國道上「喇舌」，當時婚外情曝光掀起台灣「補教人生」的桃色風暴；同年高國華便與蔡郁璇離婚，並在隔年與陳子璇再婚，直至2022年結束第二段婚姻。

蔡郁璇離婚後曾向媒體控訴高國華未依協議給付贍養費，並透露迫於無奈只好投入網路視訊主播工作養家。高國華2014年3月因為炒股案入獄服刑，2015年7月出獄後，除了改當鐘點老師，還賣起牛肉麵當副業；2020年傳出陳子璇獨自前往中國大陸工作，高國華則在台灣靠著線上教英文、冷凍食品事業，2022年便傳出離婚消息。

高國華前妻蔡郁璇近來透露感情近況。圖／摘自臉書

補教名師高國華（右）2014年因涉炒股違反證交法入監服刑，圖為高國華假釋出獄，在門口與妻子陳子璇相擁而泣的畫面。記者陳俊智/攝影

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