陳漢典分享和這兩人同框照 網友激動掀回憶殺

經典節目「康熙來了」雖然已經停播多年，但主持人蔡康永和小S（徐熙娣）及助理主持陳漢典的黃金鐵三角組合，至今仍讓不少粉絲回味，陳漢典今在臉書分享3人吃鍋的聚餐合照，並開心寫下「很開心的聚會，看看這個笑容，相信你們一定也很開心，愛你們喔」，文末標記蔡康永和小S，好交情可見一斑。

3人同框照立刻引發熱烈回響，底下網友見狀留言「我到現在還在看康熙」、「懷念的康熙，我還在看重播」、「我的青春都在這了」，還有人敲碗想再看3人一起主持，掀起一波回憶殺。

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