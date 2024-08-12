炎亞綸七夕無預警認愛 阿本祝福「大家都是好朋友」

炎亞綸日前在七夕情人節突然認了有交往3年的另一半，對方算是半個圈內人，消息曝光震驚演藝圈，昔日緋聞對象阿本今和吳姍儒(Sandy)、溫妮、鹿希派、余祥銓、各務孝太等人一同出席「萌寵明星粗乃玩」媒體探班記者會，阿本大方表示知道炎亞綸在談戀愛，他替對方感到開心，也很祝福，且他也認識炎亞綸的對象，透露大家都是朋友。

阿本說，可以遇到互相喜歡的人是很難得的緣分，「所以才會有這麼多戀綜啊，你要遇到花心思的人很難，接下來又要追到，接下來又要經營，本來就是不容易的事情。」他也說和炎亞綸的另一半都認識，他和炎亞綸一直都有保持聯絡，「昨天還一起去拜拜，我現在修佛，每天要念2小時佛經」。

而也有另一半的他看到戀綜來賓博雄，立刻心花朵朵開，直呼想要換對象，接下來他又說自己現在在修佛，每天都要念2小時的佛經，被眾人虧說剛剛看到博雄明明還很肉慾，突然又變得六根清淨，落差太大，吳姍儒則吐槽阿本「他應該是在消業障啦」，笑翻眾人。

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