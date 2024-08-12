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羅時豐拆夥侄子 外甥謝毅宏現身曝私下狀況

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
謝毅宏出席記者會。記者黃保慧／攝影
謝毅宏出席記者會。記者黃保慧／攝影

金曲歌王羅時豐與製作人侄子張敏慎成立的YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」累積高達78萬的訂閱人數，卻突然宣佈拆夥，轉向與演員外甥謝毅宏合作繼續拍片。謝毅宏12日現身記者會，代羅時豐回答：「姑丈有交代，目前沒事，大家就各自安好。」

謝毅宏表示目前家裡氣氛ok，主要是希望網路上大家心平氣和，不要有謾罵的聲音，「因為這組合大家是喜歡的，更多是不捨，希望先各自安好，後續有什麼消息大家可以等待，但希望現在大家都好」。至於目前有和表哥張敏慎聯絡嗎？他淡淡表示：「都有在聯絡。」

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