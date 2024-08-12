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謝忻罵阿翔「沒用的男人」！ 許聖梅傻眼：沒看過這麼高調的小三

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
謝忻與阿翔（陳秉立）5年前爆不倫戀，近日她接受作家H訪問，認為對方欠她一個道歉。 圖/報系資料照、摘自臉書
謝忻與阿翔（陳秉立）5年前爆不倫戀，近日她接受作家H訪問，認為對方欠她一個道歉。 圖/報系資料照、摘自臉書

謝忻與阿翔（陳秉立）5年前爆不倫戀，近日她接受作家H訪問提到當初成為小三，吐露當時覺得阿翔「就是沒用的男人，就是龜縮」，認為對方欠她一個道歉，重提往事的反應引外界討論。對此，資深媒體人許聖梅則忍不住出面砲轟謝忻，直言很少看到這麼高調的小三。

許聖梅近日網路節目《危機女王》中談起此事，直言若不是謝忻再提起過去的醜聞早就被外界淡忘掉。許聖梅看完謝忻在H節目上的發言後，坦言仍聽得出謝忻有些不服氣，甚至一直沒走出5年前的狀態。此外，謝忻還稱阿翔很可憐、不自由、沒辦法做自己，認為謝忻仍持續在關注阿翔的一舉一動，這讓許聖梅忍不住想質問謝忻：「我真的不懂，若他如果真的做自己是要怎樣？拋妻棄子嗎？淨身出戶嗎？跟妳一起流浪天涯嗎？」痛批謝忻真的沒完沒了。

許聖梅分析，雖然謝忻在事件爆發後有向阿翔老婆Grace道歉，但事後卻又屢屢刷存在感、不斷蹭熱度，幾乎每隔一段時間就會看到謝忻的新聞。她直言，很少在演藝圈看到這麼高調的小三，「刷存在感刷到天花板」，還一邊說自己也是媒體的受害者，又妥協地說只要報導出來的照片好看就好，斥責謝忻只在乎流量，「妳一直在刷這些流量，然後呢？妳也不過是在別人的傷口上灑鹽嘛」。

而日前謝忻接受H訪問後，Grace則在臉書曝光一段文字：「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人」、「生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己」，似乎話中有話。對此，許聖梅相當心疼Grace，認為Grace所承受的壓力不比謝忻少，但謝忻卻用這種方式公開羞辱阿翔相當不妥，畢竟阿翔選擇在婚姻中贖罪，他自己明知愧對妻小，「難道能夠舒服自在嗎？」

許聖梅分析，雖然謝忻在事件爆發後有向阿翔老婆Grace道歉，但事後卻又屢屢刷存在感、不斷蹭熱度，直言很少在演藝圈看到這麼高調的小三，「刷存在感刷到天花板」。圖/摘自youtube
許聖梅分析，雖然謝忻在事件爆發後有向阿翔老婆Grace道歉，但事後卻又屢屢刷存在感、不斷蹭熱度，直言很少在演藝圈看到這麼高調的小三，「刷存在感刷到天花板」。圖/摘自youtube

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