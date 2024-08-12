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兒學校吸毒被抓！陳為民不打不罵 「停工離台4年」原因超暖

聯合新聞網／ 編輯三月兔／綜合報導
陳為民。圖／報系資料照
陳為民。圖／報系資料照

59歲男星陳為民過去有過一段婚姻，與前妻育有一個兒子，兩人離婚後前妻帶著兒子移民加拿大。近來他罕見透露與兒子的相處模式，驚爆兒子在學校吸大麻被抓，還為了兒子留在北京工作四年。

陳為民近日上節目《單身行不行》透露，兒子曾在加拿大讀書時抽大麻被校長抓，得知情況當下並沒有與兒子談起此事，待一個月後飛加拿大時，特地製造父子倆獨處時間，以勸說代替責備，故意將吸毒這件事情描述得很低級，告訴兒子說：「吸毒是下等人的行為，沒有人在玩這個的啦！」而這樣的方式也讓兒子成功遠離毒品。

陳為民坦言，所有孩子在成長過程中，有些時候一定會有瞞著父母，他也明白有些事情阻止不了，「但我希望我當一個知道你所有過程的爸爸！」強調希望能輔助孩子一路成長。

陳為民表示，後來想把兒子接回台灣念書，但卻怕工作太繁忙無法顧到兒子，便向前妻建議先讓兒子暑假時到北京陪他拍戲，後來發現兒子相當喜歡北京，當時立刻辭掉台灣工作，陪著兒子在北京念完高中4年。

主持人聽完驚訝表示：「你花那麼多時間陪小孩啊」陳為民解釋：「我覺得成長只有一次，你陪不了太久，有一天他就是老婆的了，在他還不是老婆之前，他是我的！」讓在場來賓都相當敬佩。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳為民談起兒子在加拿大讀書時吸大麻被抓。 圖／YT@單身行不行
陳為民談起兒子在加拿大讀書時吸大麻被抓。 圖／YT@單身行不行

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