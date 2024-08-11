見瑞莎韻律體操隊沒參加奧運 「網提3點原因」本尊親回應
2024巴黎奧運會要邁入尾聲了，日前有網友在PTT發文提問，之前看新聞報導瑞莎的韻律體操隊到國外參加比賽獲得不少獎牌，不知道她們是否有參加奧運，還直呼「想看她帶的小朋友打臉體協」，引發網友熱議。
有網友猜測「可能瑞星的學生年紀還小吧」，不過有網友指出重點「想參加奧運，沒體協資源應該不太可能」、「提名要體協，都鬧翻了」、「跟體協關係不好，難拿參賽資格」、「先參加有積分的比賽，累積分數夠了才能去，瑞莎帶去的比賽有積分嗎」，有網友就總結幾點因素「年紀不到、奧運積分不夠，有沒有被體邪（協）報名」。
而前幾天也有網友跑到瑞莎的臉書留言「現在在看競技體操……期待有天可以看到瑞莎帶的隊伍參賽，全台灣一定會瘋狂幫妳們加油！」而她親回應「我們很努力，謝謝大家的支持和鼓勵」。
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