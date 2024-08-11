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收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
林郁婷伸手為獲得銀牌的波蘭選手整理衣領。 圖／路透社
林郁婷伸手為獲得銀牌的波蘭選手整理衣領。 圖／路透社

主播蕭彤雯熬夜看完「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運為台灣拿下首面拳擊金牌後，忍不住感動發文，更直呼領獎時，看到林郁婷哭，她也跟著落淚，而比賽後見到林郁婷貼心為獲得銀牌的波蘭選手整理衣領，更是大讚林郁婷是個溫暖的人。

蕭彤雯發文恭賀林郁婷獲得奧運拳擊金牌，這場面令她很感動，也為這段期間林郁婷所受的委屈，忍不住嚎啕大哭，「謝謝林郁婷！謝謝妳挺過龍捲風式霸凌，讓世界看到這塊奧運金牌真正的意義與價值！真的謝謝妳！」在頒獎儀式上，蕭彤雯也看到了，當獲得銀牌的波蘭選手在受獎拍照時，林郁婷還伸手為對方整理衣領，覺得「她實在是溫暖、善良，極有風度的人。」

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