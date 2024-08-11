統神談林郁婷.....逆風認同對手「質疑性別」很正常 揭一癥結點

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪下為台灣拿下首面奧運拳擊金牌，不過這期間她捲入性別爭議，但獲得很多人力挺，而統神（張嘉航）則持不同的觀點，認為對手提出這樣的質疑，也是很合理，大家要有同理心。

統神日前直播時談到林郁婷的性別爭議，提到她能上場比賽，就代表已符合國際奧會的標準，但重點是大家想要知道檢側的數據標準，林郁婷的睪固酮數值，這也是對手在質疑的點，並認為台灣人不能單純因為林郁婷是台灣人就相挺，這樣就是是鄉愿，就只是別人養的一條狗而已。大家要有同理心站在對手的角度思考。如果不公布數值，林郁婷拿到金牌後還是會被一直質疑。

網友對於統神的說法沒則不以為然「統神一直都愛跟主流站在反面」、「他就喜歡站在對立面以為能顯得自己很聰明」、「噴人也只是為了自己流量跟收入」、「統神可能真的沒看過她比賽影片」。

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