林郁婷3年前上節目片段被挖出 「幽默青澀模樣」網直呼：可愛

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪下拳擊女子57公斤級金牌，全台都為她歡呼，她過去曾經上綜藝節目的片段被網友挖出，讓大家見識到她可愛幽默的模樣。

林郁婷2021年上「同學來了」宣傳當時新北市全運會活動，歡迎大家可以來為喜歡的選手加油，接著更幽默表示「如果沒有喜歡的選手的話，也可以來幫我加油沒關係。」主持人納豆、阿KEN及安心亞都高呼「喜歡妳，喜歡妳，幫妳加油」最後就是介紹全運會的相關週邊商品，她更稱自己已經上網買了好幾個。如今有不少網友看到這影片，紛紛直呼「要被郁婷可愛鼠」。

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