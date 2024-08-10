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阿翔被謝忻嗆「沒用龜縮」 正宮Grace發文「勇敢的人含淚繼續跑」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
阿翔老婆Grace。圖／截自臉書／Out Of Control 媽咪Grace
阿翔老婆Grace。圖／截自臉書／Out Of Control 媽咪Grace

謝忻與阿翔（陳秉立）5年前爆不倫戀，近日她接受作家H訪問提到當初成為小三，吐露當時覺得阿翔「就是沒用的男人，就是龜縮」，認為對方欠她一個道歉，重提往事的反應引外界討論。

而阿翔老婆Grace（龔淑卿）9日於社群分享文章，「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人」、「生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己」。網友看Grace散播正能量，紛紛留言讚「你很棒」、「妳的EQ超棒（高）」，並稱她是最棒的老婆跟媽咪。

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