聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳鳳聲援林郁婷 土耳其語幫平反重點一次說清楚：她是女生
奧運拳賽土耳其選手卡拉蔓（Esra Yıldız Kahraman）在敗給我國拳后林郁婷後，以手勢比出了「X」，被視為諷刺林郁婷捲性別爭議，網友砲轟她毫無運動家精神，而在台發展的藝人吳鳳家鄉土耳其，他賽後發文為林郁婷加油祝她勝利，但貼文遭酸民洗版，指責土耳其選手的不當之舉，不過也有網友認為吳鳳很愛台灣，看到那幕應該也很難過。
吳鳳受土耳其選手卡拉蔓舉動牽連，8日發文吐露很難過，直言「網路霸凌沒有比較高尚」，表示自己在台多年更已領有台灣身分證，台灣也是家，會繼續愛台灣。
9日晚間，吳鳳於YouTube頻道上線影片「雖然我受到酸民攻擊！但我還是要為林郁婷發聲🇹🇼」。吳鳳透過影片聲援林郁婷，同時也使用土耳其語說明事件，包括IBA檢驗資訊不透明、林郁婷為保護媽媽走上拳擊之路、林郁婷過往比賽紀錄很正常等要點都整理出來，證明「她就是女生」，呼籲公平對待林郁婷。吳鳳也表示，因為台灣網友分享大部分都是中文報導或資訊，他以土耳其語說明，希望大家幫忙分享給海外網友。
而網友看到吳鳳的影片，也安慰他別理酸民，讚他不僅是台灣女婿，更是台灣最佳代言人。
更多推薦
▪黃秋生挺林郁婷 狠批JK羅琳是巫婆：還覺得麻瓜可笑
▪吳鳳聲援林郁婷 土耳其語幫平反重點一次說清楚：她是女生
▪炎亞綸七夕認愛 交往3年真情告白：願意全部給出去
▪「小林依晨」臧芮萱嫁YTR 雙喜臨門懷胎5月
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言