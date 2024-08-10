吳鳳聲援林郁婷 土耳其語幫平反重點一次說清楚：她是女生

奧運拳賽土耳其選手卡拉蔓（Esra Yıldız Kahraman）在敗給我國拳后林郁婷後，以手勢比出了「X」，被視為諷刺林郁婷捲性別爭議，網友砲轟她毫無運動家精神，而在台發展的藝人吳鳳家鄉土耳其，他賽後發文為林郁婷加油祝她勝利，但貼文遭酸民洗版，指責土耳其選手的不當之舉，不過也有網友認為吳鳳很愛台灣，看到那幕應該也很難過。

吳鳳受土耳其選手卡拉蔓舉動牽連，8日發文吐露很難過，直言「網路霸凌沒有比較高尚」，表示自己在台多年更已領有台灣身分證，台灣也是家，會繼續愛台灣。

9日晚間，吳鳳於YouTube頻道上線影片「雖然我受到酸民攻擊！但我還是要為林郁婷發聲🇹🇼」。吳鳳透過影片聲援林郁婷，同時也使用土耳其語說明事件，包括IBA檢驗資訊不透明、林郁婷為保護媽媽走上拳擊之路、林郁婷過往比賽紀錄很正常等要點都整理出來，證明「她就是女生」，呼籲公平對待林郁婷。吳鳳也表示，因為台灣網友分享大部分都是中文報導或資訊，他以土耳其語說明，希望大家幫忙分享給海外網友。

而網友看到吳鳳的影片，也安慰他別理酸民，讚他不僅是台灣女婿，更是台灣最佳代言人。

吳鳳拍片聲援林郁婷，並特別以土耳其語說明。圖／截自YouTube／吳鳳Rifat

吳鳳拍片聲援林郁婷，並特別以土耳其語說明。圖／截自YouTube／吳鳳Rifat

吳鳳拍片聲援林郁婷，並特別以土耳其語說明。圖／截自YouTube／吳鳳Rifat

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