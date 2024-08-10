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公視驚爆內部弊案！員工私吞公款長達3年

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
公視台語台。圖／截自臉書／公視台語台
公視台語台。圖／截自臉書／公視台語台

公共電視昨因轉播巴黎奧運時失言，發出聲明道歉，10日又傳內部弊案。公視員工驚將臉書粉專營利匯入私人帳戶，時間長達3年，直到今年7月初才返還公款，並在8日被公告懲處記大過1次。但外界質疑，懲處只記一大過，是否太過輕縱。

根據公視基金會8月8日的內部公告指出，經查自民國（下同）110年10月至113年06月期間，本會「公視台語台」、「公視＋」Facebook粉專營利，皆匯入數位內容部互動媒體組企劃楊Ο名私人PayPal帳戶，惟當事人無法說明綁定帳戶之辦理依據，其轉調部門或職務異動，亦未就綁定帳戶告知其他同事或洽詢移轉至公視指定帳戶，且明知數位內容部自112年08月起查找「公視＋」綁定之帳戶，卻不透露自己就是帳號持有者，直至承辦人員透過繁複過程於113年06月25日確認持有者，並由主管通知限期返還公款後，始於113年07月05日匯款至本會指定帳戶。

公吿另指出，「楊員遲不通報其私人PayPal帳戶接收本會粉專營利，致本會耗費人力查證，難謂無損本會權益，亦有違誠信職務倫理，茲懲處記大過1次」。

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