不僅轟JK羅琳 黃秋生看IBA「鬧劇」：傻子很難跟他們講道理

「台灣拳后」林郁婷衰捲性別爭議，許多人為她抱不平，不少名人發聲力挺，金馬影帝黃秋生也為林郁婷加油，並砲轟質疑林郁婷的IBA（國際拳擊協會）、《哈利波特》作者JK羅琳。

黃秋生對於JK羅琳「拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣」說法反擊她是「巫婆」，反嗆「只是懂得巫術的巫婆才做得出來。也只有她才看得出來，而且覺得麻瓜很可笑。」而他日前看IBA（國際拳擊協會）召開記者會，大眾本以為會公開「證據」，但卻拿不出資料且答非所問，黃秋生直言「原來是鬧劇」，直嗆：「死咬人哋係男人嗰班白痴，自己睇下新聞啦。不過傻仔真係好難同佢哋講道理，佢哋只係笑料。」並稱對方連檢驗方法的標準都講不出來，說再多也沒用。

黃秋生看IBA記者會直言「鬧劇」。圖／截自臉書／黃秋生 Anthony Perry

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