震撼彈！ 羅時豐YouTube頻道突聲明「影片全下架」
羅時豐斜槓成為網紅「國民姑丈」，然而9日卻傳出他的YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」等所有社群將轉換管理團隊，影片之後也將全面下架。
「羅時豐DL.不務正Ya」成立四年，累積訂閱人數高達78.6萬人，捧紅羅時豐成為「國民姑丈」，讓他事業開創出不一樣的成績。不過如今傳出轉換經營團隊，導致影片要在8月11日整理下架，讓網友和粉絲都相當震驚。
羅時豐團隊聲明全文：
『羅時豐D.L 不務正YA』官方YouTube頻道、FaceBook粉絲專頁、Instagram、TikTok因轉換管理團隊，上述社群平台中的影音、圖文、肖像授權同意書係屬於不務正業娛樂有限公司 (下稱本公司)所有，礙於法律規範因素不得轉讓使用。
特此於中華民國113年8月9日21時至8月11日12時，提供予曾經拍攝過的素人嘉賓、商家，影音、圖文留底以茲紀念，唯不得上傳網路平台及任意商業行為，本公司將於中華民國113年8月11日13時進行下架動作。
本公司另一YouTube頻道『大牛比較懶』仍正常運作，羅時豐aka大牛aka DANIEL aka 國民姑丈，仍會不定時出現在『大牛比較懶』，請各位牛粉們敬請期待。
最後感謝各界親朋好友的關心，特此公告感謝一路支持我們的牛粉、廠商及媒體好友們，如未來有相關合作需求，請洽『大牛比較懶』。嘿嘿嘿… 不務正業娛樂有限公司 愛你喔❤️ 中華民國113年8月9日
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