快訊

蘆洲鐵皮廠房火警 37輛消防車衝現場…救出一對母女送醫

桃園又停電…近千戶民眾受影響 台電搶修中

出身體育世家 日本21歲選手驚傳驟逝！生前行跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

aespa演唱會闖入不速之客 Ningning喊：別殺牠

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
aespa成員Giselle(左起)、Winter、Karina以及Ningning帶來一連串熱力歌舞表演。記者王聰賢／攝影
aespa成員Giselle(左起)、Winter、Karina以及Ningning帶來一連串熱力歌舞表演。記者王聰賢／攝影

韓國超人氣女團aespa首度來台，一連3天在林口體育館舉辦演唱會，9日首場吸引9000粉絲共襄盛舉，一連帶來「Drama」、「Black Mamba」 、「Supernova」等歌曲，演唱會尾聲講述感言時，突然飛出一隻蜻蜓，讓寧寧驚喊「有蜻蜓」，蜻蜓還二度朝她們飛過去，Winter邊逃邊喊「這怎麼表演」，Ningning則溫柔表示「大家不要踩牠，讓牠好好活下去，不要殺牠！」場面相當趣味。

aespa在全球各城市巡迴都會有不同驚喜，每當在不同城市都會在唱到「Next Level」時，Giselle都會特地改詞，台灣場也不例外，更高喊「台北，calling」，讓全場9千人情緒激動。

aespa此次來台，一連4天都有活動，首日便舉辦簽售會，Karina與Giselle還先到街上放風，並特地大直乘坐摩天輪，相當享受這次的台北行。就連藝人王彩樺都帶著女兒前來朝聖，並在體育館外與演唱會看板合照，並寫下「期待aespa演唱會，母女開心的夜晚」。

編輯推薦

相關新聞

aespa演唱會闖入不速之客 Ningning喊：別殺牠

韓國超人氣女團aespa首度來台，一連3天在林口體育館舉辦演唱會，9日首場吸引9000粉絲共襄盛舉，一連帶來「Drama...

婁峻碩早認識拳擊國手陳念琴 奪銅牌祝賀訊息曝光

曹佑寧、李沐以及婁峻碩主演「夏日的檸檬草」票房突破千萬，3位主角出席七夕特別場活動，提到七夕，曹佑寧認為最重要的是陪伴，...

接機奧運金牌男友被批太高調 陳詩媛曝進管制區原因「齊麟說想要第一個看到我」

啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光...

金鐘59主持人出爐！吳姍儒確定「產後獨撐全場」

第59屆金鐘獎頒獎典禮今天公布典禮主持人，節目類確定由Sandy吳姍儒掌舵，戲劇類則是姚淳耀獨挑大樑。廣播金鐘找來....

喊「林郁婷送最棒的父親節禮物」挨轟！ 愛爾達主播魏楚育首發聲

我國拳擊女將林郁婷今天凌晨3點30分出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，以5：0擊退土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），挺進金牌戰。昨（8）日正值父親節，愛爾達主播大喊「送給全台灣父親最棒的父親節禮物」，這段發言遭網友砲轟，因為林郁婷曾透露，學拳擊是因為父親長期對媽媽施暴。對此，主播魏楚育則出面回應。

離婚15年！伊能靜、庾澄慶「世紀同框」 原因暖哭網友

「小哈利」庾恩利日前自紐約大學畢業，爸爸庾澄慶和媽媽伊能靜都到場獻上祝福，雖然未同框，但2人兒子的愛不因各自有了家庭而減少，被網友大讚是離異家庭的典範。近日伊能靜為了慶祝小哈利的舞台處女秀，還特地錄了一段影片，影片中哈林也意外入鏡，引發熱議！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。