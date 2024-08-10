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aespa演唱會闖入不速之客 Ningning喊：別殺牠
韓國超人氣女團aespa首度來台，一連3天在林口體育館舉辦演唱會，9日首場吸引9000粉絲共襄盛舉，一連帶來「Drama」、「Black Mamba」 、「Supernova」等歌曲，演唱會尾聲講述感言時，突然飛出一隻蜻蜓，讓寧寧驚喊「有蜻蜓」，蜻蜓還二度朝她們飛過去，Winter邊逃邊喊「這怎麼表演」，Ningning則溫柔表示「大家不要踩牠，讓牠好好活下去，不要殺牠！」場面相當趣味。
aespa在全球各城市巡迴都會有不同驚喜，每當在不同城市都會在唱到「Next Level」時，Giselle都會特地改詞，台灣場也不例外，更高喊「台北，calling」，讓全場9千人情緒激動。
aespa此次來台，一連4天都有活動，首日便舉辦簽售會，Karina與Giselle還先到街上放風，並特地大直乘坐摩天輪，相當享受這次的台北行。就連藝人王彩樺都帶著女兒前來朝聖，並在體育館外與演唱會看板合照，並寫下「期待aespa演唱會，母女開心的夜晚」。
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