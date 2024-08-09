婁峻碩早認識拳擊國手陳念琴 奪銅牌祝賀訊息曝光
曹佑寧、李沐以及婁峻碩主演「夏日的檸檬草」票房突破千萬，3位主角出席七夕特別場活動，提到七夕，曹佑寧認為最重要的是陪伴，即使再忙也會找時間陪伴女友王淨。李沐坦言不太過節，但是會認真想要送什麼禮物。婁峻碩則甜蜜笑說因為與焦凡凡生日同一天，所以從來不會忘記，「每天都是情人節」。
七夕情人節將至，3人一登場時，就穿著翅膀衣現身，天使與惡魔的造型相當可愛，雖然宣傳應景的浪漫電影，3人在戲外都有穩定交往對象，但今年只能在工作中度過，李沐、婁峻碩更不約而同表示七夕會在工作中度過，跟影迷一起歡度情人節。至於婁峻碩被問到，先前焦凡凡爺爺特地在日曆上標註要到戲院支持他的電影，看完後的反應非常喜歡，直虧他在片中吃豬腳的戲「真的吃相很醜」，但他也笑認「爺爺說的都是對的」。
近期全台狂熱巴黎奧運，婁峻碩與剛奪得奧運銅牌的拳擊國手陳念琴早有私交，同樣都是花蓮阿美族，日前因為一起參加運動品牌活動建立好交情，「她每次出戰前，我都會為她加油，這次奪牌也有祝賀」，至於陳念琴的反應，他笑說陳念琴回應「比賽前聽你的歌很有用」，讓他非常開心。
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