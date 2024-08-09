接機奧運金牌男友被批太高調 陳詩媛曝進管制區原因「齊麟說想要第一個看到我」
啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，今（9）日她打破沉默發聲，解釋進入管制區的原因，「因為齊麟說想要第一個看到我」。
有網友8日於Threads發文談王齊麟情侶爭議，批陳詩媛進入管制區接機，搶走焦點，出發前於社群發布男方奧運特輯、新搭檔影片等作法不妥，認為可以放閃，但應該也要尊重其他努力比賽的選手。而陳詩媛9日下午回覆網友，解釋「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我」，她因為聯訪在外面，她當時認為和王齊麟一起走的那段路不會是重點，後續在其他地方也沒有再靠近男友，因為是第一次沒有經驗，對於思考不周之處她表示：這部分我很抱歉。
而對於網友提到影片內容一事，陳詩媛表示影片是出發前拍的，新搭檔則是更早之前拍的，拍影片的目的只是希望大家能看到選手的另一面。
陳詩媛最後表示面對媒體她沒什麼經驗，再次喊抱歉：「處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉」，她也表示，「希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」
更多推薦
▪奧運撐竿跳選手「大GG」 成人平台捧1600萬台幣求合作
▪妻上月流產 男星曬「背影」：過一個我差點也是主角的節日
▪孫安佐父親節與孫鵬相擁 狄鶯討抱喊話：孝順是王道
▪獨／豆花妹驚曝身體出狀況上吐下瀉 穩交阿璞8年全說了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言