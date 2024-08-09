接機奧運金牌男友被批太高調 陳詩媛曝進管制區原因「齊麟說想要第一個看到我」

啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光，今（9）日她打破沉默發聲，解釋進入管制區的原因，「因為齊麟說想要第一個看到我」。

有網友8日於Threads發文談王齊麟情侶爭議，批陳詩媛進入管制區接機，搶走焦點，出發前於社群發布男方奧運特輯、新搭檔影片等作法不妥，認為可以放閃，但應該也要尊重其他努力比賽的選手。而陳詩媛9日下午回覆網友，解釋「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我」，她因為聯訪在外面，她當時認為和王齊麟一起走的那段路不會是重點，後續在其他地方也沒有再靠近男友，因為是第一次沒有經驗，對於思考不周之處她表示：這部分我很抱歉。

而對於網友提到影片內容一事，陳詩媛表示影片是出發前拍的，新搭檔則是更早之前拍的，拍影片的目的只是希望大家能看到選手的另一面。

陳詩媛最後表示面對媒體她沒什麼經驗，再次喊抱歉：「處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉」，她也表示，「希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」

陳詩媛解釋進管制區原因。圖／截自Threads／10yuan.0424

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