金鐘59主持人出爐！吳姍儒確定「產後獨撐全場」

第59屆金鐘獎頒獎典禮今天公布典禮主持人，節目類確定由Sandy吳姍儒掌舵，戲劇類則是姚淳耀獨挑大樑。廣播金鐘找來梁正群搭檔屠潔，一起扮演「揭幕人」角色。

官方公布主持人和分項代表的理念，節目類以藍色系為主要色系，帶有科幻感的氛圍，大大小小各種不同形狀的螢幕，直式的橫式的，象徵著電視，到串流，到手機。越來越多的收看方式，「而接下主持棒的吳姍儒，也與她孕育中的新生命，如同內容作品，一起在這些大大小小的螢幕之中登場」。

戲劇類由姚淳耀象徵準備著要登台演出的演員，從幕後推開了布幕。正準備要走向前台，在幕前登場，展開這系列最後一場典禮。

梁正群與屠潔。圖／摘自臉書 姚淳耀。圖／摘自臉書

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