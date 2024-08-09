喊「林郁婷送最棒的父親節禮物」挨轟！ 愛爾達主播魏楚育首發聲

我國拳擊女將林郁婷今天凌晨3點30分出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，以5：0擊退土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），挺進金牌戰。昨（8）日正值父親節，愛爾達主播大喊「送給全台灣父親最棒的父親節禮物」，這段發言遭網友砲轟，因為林郁婷曾透露，學拳擊是因為父親長期對媽媽施暴。對此，主播魏楚育則出面回應。

魏楚育昨天晚間在Threads發文表示，清晨播完林郁婷的四強戰後便下班回家補眠，昨天下午突然收到大量訊息，罵他的、挺他的和吃瓜的都有，沒料到轉播時的一句「送給全台灣還有自強教練，最棒的父親節禮物」慘遭網友撻伐。

魏楚育解釋，他明白林郁婷的習拳之路，強調無意揭林郁婷童年的不好回憶，「當下只是想表達自強教練，就像郁婷拳擊路上的爸爸，還有全台灣依舊有許多對待郁婷，像對待自己女兒一樣的長輩、長官，都在期待郁婷在8/8為台灣創造歷史，這絕對會是2024年夏天一個難忘的父親節！」

魏楚育更強調，「對我來說，郁婷就是台灣女兒、台灣驕傲、台灣之光，我們用各種方式保護自己的女兒是應該的，尤其最好的方式，就是讓她感受到溫暖與力量，堂堂正正在擂台上拿下夢寐以求的金牌。」認為在他眼中，林郁婷和教練就是溫馨的父女，更是勵志的師徒。

愛爾達主播魏楚育出面解釋。 圖／摘自Threads

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