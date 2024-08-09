喊「林郁婷送最棒的父親節禮物」挨轟！ 愛爾達主播魏楚育首發聲
我國拳擊女將林郁婷今天凌晨3點30分出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，以5：0擊退土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），挺進金牌戰。昨（8）日正值父親節，愛爾達主播大喊「送給全台灣父親最棒的父親節禮物」，這段發言遭網友砲轟，因為林郁婷曾透露，學拳擊是因為父親長期對媽媽施暴。對此，主播魏楚育則出面回應。
魏楚育昨天晚間在Threads發文表示，清晨播完林郁婷的四強戰後便下班回家補眠，昨天下午突然收到大量訊息，罵他的、挺他的和吃瓜的都有，沒料到轉播時的一句「送給全台灣還有自強教練，最棒的父親節禮物」慘遭網友撻伐。
魏楚育解釋，他明白林郁婷的習拳之路，強調無意揭林郁婷童年的不好回憶，「當下只是想表達自強教練，就像郁婷拳擊路上的爸爸，還有全台灣依舊有許多對待郁婷，像對待自己女兒一樣的長輩、長官，都在期待郁婷在8/8為台灣創造歷史，這絕對會是2024年夏天一個難忘的父親節！」
魏楚育更強調，「對我來說，郁婷就是台灣女兒、台灣驕傲、台灣之光，我們用各種方式保護自己的女兒是應該的，尤其最好的方式，就是讓她感受到溫暖與力量，堂堂正正在擂台上拿下夢寐以求的金牌。」認為在他眼中，林郁婷和教練就是溫馨的父女，更是勵志的師徒。
更多推薦
▪奧運撐竿跳選手「大GG」 成人平台捧1600萬台幣求合作
▪妻上月流產 男星曬「背影」：過一個我差點也是主角的節日
▪孫安佐父親節與孫鵬相擁 狄鶯討抱喊話：孝順是王道
▪獨／豆花妹驚曝身體出狀況上吐下瀉 穩交阿璞8年全說了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言