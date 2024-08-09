快訊

核三廠1號機重啟希望渺茫 台電董事長揭背後原因

用電大戶供電限制第一槍！桃園以北設大型數據中心 台電一律不核准

離婚15年！伊能靜、庾澄慶「世紀同框」 原因暖哭網友

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
伊能靜、恩利在社群平台曝光影片，影片中哈林庾澄慶意外現身。 圖/摘自伊能靜小紅書
伊能靜、恩利在社群平台曝光影片，影片中哈林庾澄慶意外現身。 圖/摘自伊能靜小紅書

「小哈利」庾恩利日前自紐約大學畢業，爸爸庾澄慶和媽媽伊能靜都到場獻上祝福，雖然未同框，但2人對兒子的愛不因各自有了家庭而減少，被網友大讚是離異家庭的典範。近日伊能靜為了慶祝小哈利的舞台處女秀，還特地錄了一段影片，影片中哈林也意外入鏡，引發熱議！

伊能靜近日在《小紅書》分享庾恩利舞台處女秀的畫面，隔沒幾秒鐘卻出現前夫庾澄慶的身影。庾澄慶直言，自己對兒子第一次唱現場感到緊張，「而且他還要跟朱一龍一起唱『情非得已』，我更緊張」，伊能靜則繼續接力說道：「這首歌（情非得已）是你來到這個世界上，在產房聽到的第一首歌，意義非凡喔。」

伊能靜與庾澄慶2009年離婚，兩人離婚後不曾同框，而這次伊能靜為了兒子的舞台處女秀找了前夫來替兒子加油打氣，讓許多網友都相當感動，紛紛留言表示：「真的是難得一見的場景」、「聽到伊能靜說這麼多，真的太感動了」、「看得出來他們都非常愛自己的孩子」、「沒想到居然再次看到他們同框」、「爸媽也來應援，恩利是幸福的」、「恩利那種灑脫隨興的狀態真的好自信，感覺與爸爸很像」。

伊能靜近日在《小紅書》分享庾恩利舞台處女秀的畫面。圖/摘自小紅書
伊能靜近日在《小紅書》分享庾恩利舞台處女秀的畫面。圖/摘自小紅書

影片若無法觀看，請點此。

延伸閱讀

36歲女星車禍被撞飛「肇逃犯抓到了」 無奈嘆：要不到賠償

喊「林郁婷送最棒的父親節禮物」挨轟！ 愛爾達主播魏楚育首發聲

中國羽球男神爆紅！王昶「一夜狂刪700個美女帳號」被抓包

傳曾馨瑩砸現金6.24億買房 網友反應曝光

相關新聞

接機奧運金牌男友被批太高調 陳詩媛曝進管制區原因「齊麟說想要第一個看到我」

啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟認愛後大方放閃，然而日前她到機場進入機場管制區接機被酸太高調、要沾男友光...

金鐘59主持人出爐！吳姍儒確定「產後獨撐全場」

第59屆金鐘獎頒獎典禮今天公布典禮主持人，節目類確定由Sandy吳姍儒掌舵，戲劇類則是姚淳耀獨挑大樑。廣播金鐘找來....

喊「林郁婷送最棒的父親節禮物」挨轟！ 愛爾達主播魏楚育首發聲

我國拳擊女將林郁婷今天凌晨3點30分出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，以5：0擊退土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），挺進金牌戰。昨（8）日正值父親節，愛爾達主播大喊「送給全台灣父親最棒的父親節禮物」，這段發言遭網友砲轟，因為林郁婷曾透露，學拳擊是因為父親長期對媽媽施暴。對此，主播魏楚育則出面回應。

離婚15年！伊能靜、庾澄慶「世紀同框」 原因暖哭網友

「小哈利」庾恩利日前自紐約大學畢業，爸爸庾澄慶和媽媽伊能靜都到場獻上祝福，雖然未同框，但2人兒子的愛不因各自有了家庭而減少，被網友大讚是離異家庭的典範。近日伊能靜為了慶祝小哈利的舞台處女秀，還特地錄了一段影片，影片中哈林也意外入鏡，引發熱議！

孫安佐父親節與孫鵬相擁「爸爸差點哭出來」 狄鶯討抱喊話：孝順是王道

孫安佐與爸媽孫鵬、狄鶯因泰國闖他人住宅遭逮等風波親子關係緊繃，不過今天為8月8日父親節...

蕭閎仁曬合格證入職不動產業 當房仲喊話：買賣房來找我

歌手蕭閎仁出道16年，7日於社群開心宣布：「決定入職不動產業，考試過了！」並曬出不動產經紀營業員合格證明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。