離婚15年！伊能靜、庾澄慶「世紀同框」 原因暖哭網友
「小哈利」庾恩利日前自紐約大學畢業，爸爸庾澄慶和媽媽伊能靜都到場獻上祝福，雖然未同框，但2人對兒子的愛不因各自有了家庭而減少，被網友大讚是離異家庭的典範。近日伊能靜為了慶祝小哈利的舞台處女秀，還特地錄了一段影片，影片中哈林也意外入鏡，引發熱議！
伊能靜近日在《小紅書》分享庾恩利舞台處女秀的畫面，隔沒幾秒鐘卻出現前夫庾澄慶的身影。庾澄慶直言，自己對兒子第一次唱現場感到緊張，「而且他還要跟朱一龍一起唱『情非得已』，我更緊張」，伊能靜則繼續接力說道：「這首歌（情非得已）是你來到這個世界上，在產房聽到的第一首歌，意義非凡喔。」
伊能靜與庾澄慶2009年離婚，兩人離婚後不曾同框，而這次伊能靜為了兒子的舞台處女秀找了前夫來替兒子加油打氣，讓許多網友都相當感動，紛紛留言表示：「真的是難得一見的場景」、「聽到伊能靜說這麼多，真的太感動了」、「看得出來他們都非常愛自己的孩子」、「沒想到居然再次看到他們同框」、「爸媽也來應援，恩利是幸福的」、「恩利那種灑脫隨興的狀態真的好自信，感覺與爸爸很像」。
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