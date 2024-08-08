孫安佐父親節與孫鵬相擁「爸爸差點哭出來」 狄鶯討抱喊話：孝順是王道

孫安佐與爸媽孫鵬、狄鶯因泰國闖他人住宅遭逮等風波親子關係緊繃，不過今天為8月8日父親節，孫安佐於社群曬出父子擁抱畫面，寫道「爸爸差點哭出來」，媽媽狄鶯也入鏡給抱抱，喊話「孝順是王道」，堪稱一家三口近期最溫馨感人畫面。

孫安佐今分享「爸爸差點哭出來」影片，直言今天父親節：「爸的愛，父愛如山啊」，特別選購香水要送給爸爸，問孫鵬喜歡什麼味道，被推薦「尬淘」時，孫安佐還說「我爸就喜歡當角頭，稱坦言想起了小時候和爸爸共浴味道。

孫安佐買禮並親手寫了父親節卡片，直入房內送上禮物，意外曝光孫鵬睡覺裸身模樣。而父子溫情擁抱，狄鶯也上前討抱，直呼「我們是一家人」，一家三口相擁模樣讓網友看了留言給孫安佐「要好好珍惜，你爸媽真的真的對你很好」、「這樣就對了，加油」。

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