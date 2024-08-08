蕭閎仁曬合格證入職不動產業 當房仲喊話：買賣房來找我
歌手蕭閎仁出道16年，7日於社群開心宣布：「決定入職不動產業，考試過了！」並曬出不動產經紀營業員合格證明。
蕭閎仁公開目前任職公司，喊話大家：「歡迎大家有關買賣房子大小事，可以來找我喔！」
蕭閎仁宣布當合格房仲，藝人好友黃鐙輝、陳大天直讚「帥」、「猛啊」，唐從聖則直呼「厲害的斜槓」，還有阿本、林道遠也都來留言。
而蕭閎仁斜槓當房仲，音樂路也沒放棄，在貼文留言不忘宣傳他將於8月11日、8月24日在台中、台北開唱。
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