王齊麟女友接機被酸他高EQ護愛 鄭家純讚「值得學習」：提供滿滿情緒價值

台灣羽球好手王齊麟搭檔李洋「麟洋配」於巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌創紀錄，王齊麟7日歸國女友「十元」陳詩媛親自接機給驚喜，王齊麟甜擁女友放閃，但卻有網友酸太高調，留言指十元「不會幫忙揹東西、只會沾光」，王齊麟霸氣護愛回應「女友是拿來疼的」，後續「海巡」看到酸民留言他也持續回應。

王齊麟表示看到女友被攻擊「我會難過」、「他們（酸民）有點過份」，對於網稱他可以憤怒回嗆，十元更是可以高調放炮炫耀，但兩人都沒有如此，王齊麟則回應「不用血流成河」。王齊麟溫和且明確表達心情、立場護愛，被讚高EQ，也引來「雞排妹」鄭家純讚王齊麟在親密關係中提供伴侶滿滿的情緒價值，值得學習。

鄭家純7日晚間分享王齊麟在Threads海巡回應網友談他感情一事，稱讚王齊麟「用高EQ回應酸民兼曬恩愛」，提供提供滿滿的情緒價值，若是在親密關係中有點沒自信的人，可以看王齊麟的回覆頁面學習。

鄭家純談親密關係，寫道：「有些女生不需要伴侶比自己有錢、有成就。有些女生不需要和伴侶每天黏在一起，但每個在親密關係中的人，都需要真正被另一半愛。」她分析指出，選手因為練習、賽程關係，應該很少時間可以陪另一半，甚至可能會錯過特別日子慶祝活動，但王齊麟正確示範了如果不能常伴左右，可以提供情緒價值，讓伴侶感到被珍惜、呵護、疼愛。

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