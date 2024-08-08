快訊

奧運羽球／王昶在機場被超多女粉「狂追」陸網：這群人瘋了

日本規模7.1強震恐掀大海嘯 氣象廳示警首發「南海海槽地震臨時情報」

全台最大「桃園航空城」徵收案 2地主提告內政部…法院判決出爐

江坤俊陷醜聞風波「神隱1個月」 首發聲吐17字

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
名醫江坤俊。 圖／擷自臉書
名醫江坤俊。 圖／擷自臉書

已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔近1個月，江坤俊今（7）日突然在臉書上發聲。

江坤俊爆出桃色風波後，7月9日在臉書上發表聲明後便神隱。事隔一個月，江坤俊今天突然在臉書發文寫下：「祝我的父親和全天下的爸爸，父親節快樂」。發文才隔兩小時就湧入逾3000位網友前來按讚支持，也有不少網友們留言祝他父親節快樂。

延伸閱讀

李奧納多與女友海邊戲水 不慎遭水母螫傷「屁股紅一片」

李立群抱怨「台灣省」氣候：我到70了還無法適應

汪建民罹肺腺癌4期擴散腦部！「瘦到無法見人」哽咽認曾想不開

「父女戀」竟生出混血兒？名導妻出面揭大兒子身世

相關新聞

蕭閎仁曬合格證入職不動產業 當房仲喊話：買賣房來找我

歌手蕭閎仁出道16年，7日於社群開心宣布：「決定入職不動產業，考試過了！」並曬出不動產經紀營業員合格證明。

王齊麟女友接機被酸他高EQ護愛 鄭家純讚「值得學習」：提供滿滿情緒價值

台灣羽球好手王齊麟搭檔李洋「麟洋配」於巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌創紀錄，王齊麟7日歸國女友「十元」陳詩媛親自接機給驚喜...

江坤俊陷醜聞風波「神隱1個月」 首發聲吐17字

已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔近1個月，江坤俊今（7）日突然在臉書上發聲。

才剛認屍！唐治平遭爆現蹤信義區 「赤腳、精神渙散」站路邊

藝人唐治平母親6月3日被發現陳屍在住處頂樓，期間唐治平多次拒絕認屍，事發57天唐治平出面認屍並辦理後事。近日卻又傳出唐治平現身台北市信義區街頭，整個人精神狀態相當不穩定。

「父女戀」竟生出混血兒？名導妻出面揭大兒子身世

73歲導演、製片張紀中2016年與前妻離婚，隔年就迎娶小31歲嬌妻杜星霖，雖然年紀已高，今年3月杜星霖驚喜宣布懷了第4胎。不過日前有網友質疑混血的大兒子馬丁身世，張紀中夫妻倆今（7）日出面揭露實情。

BTS SUGA酒後不是騎電動滑板車？韓媒曝警方說法 若屬實刑責恐加重

超人氣韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA（閔玧其）被曝光6日「酒後騎電動滑板車自摔」，被警方帶到派出所調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。