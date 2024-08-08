江坤俊陷醜聞風波「神隱1個月」 首發聲吐17字

已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔近1個月，江坤俊今（7）日突然在臉書上發聲。

江坤俊爆出桃色風波後，7月9日在臉書上發表聲明後便神隱。事隔一個月，江坤俊今天突然在臉書發文寫下：「祝我的父親和全天下的爸爸，父親節快樂」。發文才隔兩小時就湧入逾3000位網友前來按讚支持，也有不少網友們留言祝他父親節快樂。

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