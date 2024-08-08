江坤俊陷醜聞風波「神隱1個月」 首發聲吐17字
已婚外科名醫江坤俊，日前爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，雖然江坤俊與妻子都出面發表聲明，但風波仍持續延燒，江坤俊則在7月中被拍到出國躲風波。事隔近1個月，江坤俊今（7）日突然在臉書上發聲。
江坤俊爆出桃色風波後，7月9日在臉書上發表聲明後便神隱。事隔一個月，江坤俊今天突然在臉書發文寫下：「祝我的父親和全天下的爸爸，父親節快樂」。發文才隔兩小時就湧入逾3000位網友前來按讚支持，也有不少網友們留言祝他父親節快樂。
更多推薦
▪奧運撐竿跳選手「大GG」 成人平台捧1600萬台幣求合作
▪妻上月流產 男星曬「背影」：過一個我差點也是主角的節日
▪孫安佐父親節與孫鵬相擁 狄鶯討抱喊話：孝順是王道
▪獨／豆花妹驚曝身體出狀況上吐下瀉 穩交阿璞8年全說了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言