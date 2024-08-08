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才剛認屍！唐治平遭爆現蹤信義區 「赤腳、精神渙散」站路邊
藝人唐治平母親6月3日被發現陳屍在住處頂樓，期間唐治平多次拒絕認屍，事發57天唐治平出面認屍並辦理後事。近日卻又傳出唐治平現身台北市信義區街頭，整個人精神狀態相當不穩定。
近日有網友在Threads上稱於市政府附近看到唐治平本人，甚至還有網友曝光唐治平在信義區街頭的畫面。影片中，只見唐治平獨自站在松壽街口公車站牌附近，他整個人皮膚黝黑、赤腳，手拿著一把雨傘，不時對著空氣說話、手指遠方，精神狀態似乎不太穩定。此外，有另一名網友稱在市政府附近看到唐治平手上拿著洋酒從便利超商走出來，「看到他在門口又開始狂搖頭點頭」。
影片若無法觀看，請點此上Threads。
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