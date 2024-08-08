快訊

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才剛認屍！唐治平遭爆現蹤信義區 「赤腳、精神渙散」站路邊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
唐治平日前出面認屍。圖/報系資料照
唐治平日前出面認屍。圖/報系資料照

藝人唐治平母親6月3日被發現陳屍在住處頂樓，期間唐治平多次拒絕認屍，事發57天唐治平出面認屍並辦理後事。近日卻又傳出唐治平現身台北市信義區街頭，整個人精神狀態相當不穩定。

近日有網友在Threads上稱於市政府附近看到唐治平本人，甚至還有網友曝光唐治平在信義區街頭的畫面。影片中，只見唐治平獨自站在松壽街口公車站牌附近，他整個人皮膚黝黑、赤腳，手拿著一把雨傘，不時對著空氣說話、手指遠方，精神狀態似乎不太穩定。此外，有另一名網友稱在市政府附近看到唐治平手上拿著洋酒從便利超商走出來，「看到他在門口又開始狂搖頭點頭」。

影片若無法觀看，請點此上Threads

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀

李立群抱怨「台灣省」氣候：我到70了還無法適應

南台灣最頂啦啦隊「臉長異物」動手術 「醫生狂挖我眼皮」痛到暴哭

江坤俊陷醜聞風波「神隱1個月」 首發聲吐17字

康康「酬勞砍半」收視超車 白冰冰100字洩心聲

相關新聞

才剛認屍！唐治平遭爆現蹤信義區 「赤腳、精神渙散」站路邊

藝人唐治平母親6月3日被發現陳屍在住處頂樓，期間唐治平多次拒絕認屍，事發57天唐治平出面認屍並辦理後事。近日卻又傳出唐治平現身台北市信義區街頭，整個人精神狀態相當不穩定。

「父女戀」竟生出混血兒？名導妻出面揭大兒子身世

73歲導演、製片張紀中2016年與前妻離婚，隔年就迎娶小31歲嬌妻杜星霖，雖然年紀已高，今年3月杜星霖驚喜宣布懷了第4胎。不過日前有網友質疑混血的大兒子馬丁身世，張紀中夫妻倆今（7）日出面揭露實情。

BTS SUGA酒後不是騎電動滑板車？韓媒曝警方說法 若屬實刑責恐加重

超人氣韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA（閔玧其）被曝光6日「酒後騎電動滑板車自摔」，被警方帶到派出所調查...

超驚悚！李懿住旅館遇靈異事件「腳中間夾著一顆頭」：逃難式退房

李懿活潑外向的個性深受粉絲喜歡，也是許多綜藝節目的常客。近來他上陳為民YT頻道「為民也有約」談起親身經歷的鬼故事，驚悚過程讓許多網友嚇破膽！

素顏跳水被封「中國最美女星」 王麗坤被爆捲富商詐騙案辦離婚

中國女星王麗坤因演出《美人心計》、《封神演義》等陸劇為觀眾熟知，2013年更因跳水被封「素顏女神」、「中國最美女星」...

號稱183公分！奧運跆拳道女神羅嘉翎認了謊報身高

巴黎奧運台灣跆拳道國手羅嘉翎即將在明天(8/8)出賽，被暱稱為「國民女友」的她在接受「奧運Now英雄」節目錄影時勁爆透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。