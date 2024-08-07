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BTS SUGA酒後不是騎電動滑板車？韓媒曝警方說法 若屬實刑責恐加重

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
BTS SUGA。圖／截自IG／agustd
BTS SUGA。圖／截自IG／agustd

超人氣韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA（閔玧其）被曝光6日「酒後騎電動滑板車自摔」，被警方帶到派出所調查，後公司發聲明指SUGA騎乘電動滑板車在家門口跌倒，SUGA也承認並道歉，描述情況與公司聲明相同，不過綜合《STARNEWS》、《NEWS1》韓媒報導，警方的說法與SUGA和經紀公司描述有所出入，特別是SUGA所騎乘的交通工具，將影響他的懲處。

綜合《STARNEWS》、《NEWS1》報導，警方相關人士透露SUGA的交通工具「有座椅」，更接近為電動車而非電動滑板車，前者若違法，恐將面臨一年以上，二年以下有期徒刑或500萬至1000萬韓幣罰款（約11萬~23萬台幣）。而公司聲明中提到SUGA被罰款並吊銷駕照，但韓媒報導警方相關人士透露目前還未有處分結果。

而經紀公司聲明、SUGA道歉內容與韓媒所報導的警方說法不一致，也再引起網友討論。

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