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素顏跳水被封「中國最美女星」 王麗坤被爆捲富商詐騙案辦離婚

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
王麗坤昔因跳水素顏美貌被封素顏女神。圖／截自微博／王麗坤
王麗坤昔因跳水素顏美貌被封素顏女神。圖／截自微博／王麗坤

中國女星王麗坤因演出《美人心計》、《封神演義》等陸劇為觀眾熟知，2013年更因跳水被封「素顏女神」、「中國最美女星」而人氣大漲。她於2019年傳與詹姓富商結婚，但當時她否認。而去年詹某涉嫌詐騙遭逮，王麗坤也被指犯法，不過其工作室否認並稱王麗坤一直都守法。

而據陸媒報導，詹某涉詐騙案將於近期一審開庭審理，網曝一段詹母聊案件時的錄音檔，詹母稱「我但凡有錢，我會給他找個好律師」，對方則問道：「王麗坤不是給他找了個律師嗎？」詹母則回：「王麗坤找了個...主要可能還是以給她辦離婚為主吧」，間接證實王麗坤已婚，並透露正在辦離婚。

而王麗坤本人對此目前尚未回應。

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網曝詹母對話透露王麗坤已婚但正辦離婚。圖／截自微博／娛樂有飯
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