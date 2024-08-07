JK羅琳頻質疑林郁婷性別 漫威男星怒開砲「不喜歡她」

台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運，頂著比賽與輿論壓力挺進四強，許多人為她加油，更為她抱不平，更遭到「哈利波特」作者JK羅琳轉貼文章接連影射她是「跨性別選手」，國際奧會則發出聲明指出參加比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡，如今就連漫威男星「尚氣」劉思慕都對JK羅琳的言論不滿，「她一再強調一些非常危險的反跨性別言論，這些言論確實影響了我生活中的人，包括親密的朋友」，更直言「不喜歡現在的她」。

外媒「Buzzfeed」的Thread昨日發文，提問「有哪些名人本來是你的偶像，但現在已經不是了，為什麼？」其中竟赫見劉思慕在底下留言，並且點名JK羅琳，「我對JK羅琳的網路言論很無感」，並說很多人都會草率下結論，輕易將矛頭指向不應該被這樣對待的人，最後更發文，「我喜歡哈利波特，我討厭網路霸凌，但我不喜歡現在的JK羅琳」，顯見對於JK羅琳近日的跨性別言論感到不滿。

JK羅琳先前發文包括台灣拳后林郁婷在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手，並且語出驚人喊「好瘋狂」、「扼殺女性」，遭受抨擊後再度發文，引用外媒評論，改為猜測選手們可能是「性發展障礙」，也就是舊稱的「雙性人」，更抨擊「無法改變出生的方式，但可以選擇不要作弊」，引發全球網友激烈熱議。

幸好，林郁婷在日前8強賽取勝後，確定進帳生涯首面奧運獎牌，而她8日凌晨3點半4強賽的對手將是土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），也被看好有機會取勝晉級金牌戰，改寫我國拳擊在奧運的最佳戰績。

劉思慕特地回文表示「我不喜歡現在的JK羅琳」。圖／摘自Thread JK羅琳近日頻頻質疑女性運動員性別。(路透資料照片

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