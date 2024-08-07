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「父女戀」竟生出混血兒？名導妻出面揭大兒子身世

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
73歲導演、製片張紀中2016年與前妻離婚，隔年就迎娶小31歲嬌妻杜星霖，雖然年紀已高，今年3月杜星霖驚喜宣布懷了第4胎。 圖/摘自微博、抖音
73歲導演、製片張紀中2016年與前妻離婚，隔年就迎娶小31歲嬌妻杜星霖，雖然年紀已高，今年3月杜星霖驚喜宣布懷了第4胎。 圖/摘自微博、抖音

73歲導演、製片張紀中2016年與前妻離婚，隔年就迎娶小31歲嬌妻杜星霖，兩人育有2子1女，雖然年紀已高，今年3月杜星霖驚喜宣布再次懷孕。不過日前有網友質疑混血的大兒子馬丁身世，張紀中夫妻倆今（7）日出面揭露實情。

張紀中與杜星霖倆人今天一同在社群平台澄清，表示大兒子馬丁並非張紀中的親生兒子，而是杜星霖婚前所生。杜星霖解釋，婚前一直渴望有自己的小孩，但當時沒有適合生孩子的另一半，於是利用試管生下馬丁。

今年3月杜星霖分享懷上第四胎的喜訊後，外界紛紛質疑孩子並非張紀中親生，網上還有謠言詆毀他們夫妻。對此，張紀中則強調，自己相當熱愛孩子，但由於上一段婚姻前妻並沒有替他生下孩子，讓他有些缺憾，「這也是為什麼我73歲、我夫人42歲，我們還要選擇第四個寶寶的原因」，認為孩子不僅是生命的傳承，更是家中的生機、幸福的泉源。

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