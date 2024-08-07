超驚悚！李懿住旅館遇靈異事件「腳中間夾著一顆頭」：逃難式退房
李懿活潑外向的個性深受粉絲喜歡，也是許多綜藝節目的常客。近來他上陳為民YT頻道「為民也有約」談起親身經歷的鬼故事，驚悚過程讓許多網友嚇破膽！
李懿透露，以前曾在桃園鰻魚工廠出外景，當時因為得凌晨出貨，因此半夜拍攝結束後便在附近找了一間汽車旅館入住，豈料一進去不到半個小時便與妹妹嚇得緊急退房。
李懿表示，當時一進房時妹妹的友人便提醒那間旅館出過事，但鐵齒的李懿認為沒做虧心事不需更換住宿地點，此時李懿突然發現手機的訊號開始變弱。妹妹到浴室洗澡後，她屈膝用被子蓋著坐在床上，突然間卻感應到雙腳中間有股不尋常的氣流，「好像掀開棉被就會看到有人在看我」。
李懿嚇得趕緊收拾行李，用「逃難式」速度退房，過程中她還感受到頭痛、乾嘔，「我在關門那剎那我還覺得那團氣想要把我捲回去」。離開後友人則傳了一串經文音檔要她播出來聽，接著便到人多、明亮的地方走走，大概過了半個小時身體不適症狀才慢慢消除。隔日詢問了妹妹的友人，對方才告訴她那間房間發生過分屍命案，而旅館後來換了名字重新營業。
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