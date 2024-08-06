王齊麟海巡「網敲碗放閃女友陳詩媛、讚他好歌喉盼出專輯」 他3字回應超甜
羽球男雙「麟洋配」王齊麟與搭檔李洋巴黎奧運衛冕金牌寫下世界紀錄，而王齊麟和前TPE48成員、現為啦啦隊Rakuten Girls成員的「十元」陳詩媛公開戀情後不時大方放閃，奧運期間隔空互動更是甜蜜，有網友便敲碗王齊麟返台後分享和十元的閃照，直喊「好想被放閃」，釣出王齊麟回應：「沒問題！」
小情侶公開愛後不時大方放閃，奧運開打前就合體喊話為選手們加油，比賽期間網友於Threads讚王齊麟「躺地神回擊」超強時還透露在遊樂偶遇他的私下面，引來陳詩媛留言「他就小屁孩，最可愛的那種」，閃瞎一票人。而看王齊麟Threads，置頂貼文還是520捧臉陳詩媛放閃的情侶照，兩人戀愛互動直冒粉紅泡泡。
而王齊麟於社群積極海巡，有網友翻出他過往在網路節目《驚奇玩起來》中演唱電視劇《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉的片段，標籤王齊麟敲碗完整版，王齊麟也留言問「好聽嗎」，網友狂誇「真的好聽」紛紛留言等他出唱片，表示「出專輯 我買」。
更多推薦
▪60歲女星父賭夫落跑1人養全家 淚訴：不得不善良
▪鄭中基停工心痛發聲！患抑鬱症又染酒癮 愛妻開罵了
▪林郁婷被質疑性別 黃秋生霸氣批：什麼地方都有蠢人
▪國寶男星心疼林郁婷被霸凌 轟JK羅琳「滾回你爛作品裡面」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言