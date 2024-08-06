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王齊麟海巡「網敲碗放閃女友陳詩媛、讚他好歌喉盼出專輯」 他3字回應超甜

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
王齊麟與「十元」陳詩媛公開戀情後不時大方放閃。圖／截自Threads
王齊麟與「十元」陳詩媛公開戀情後不時大方放閃。圖／截自Threads

羽球男雙「麟洋配」王齊麟與搭檔李洋巴黎奧運衛冕金牌寫下世界紀錄，而王齊麟和前TPE48成員、現為啦啦隊Rakuten Girls成員的「十元」陳詩媛公開戀情後不時大方放閃，奧運期間隔空互動更是甜蜜，有網友便敲碗王齊麟返台後分享和十元的閃照，直喊「好想被放閃」，釣出王齊麟回應：「沒問題！」

小情侶公開愛後不時大方放閃，奧運開打前就合體喊話為選手們加油，比賽期間網友於Threads讚王齊麟「躺地神回擊」超強時還透露在遊樂偶遇他的私下面，引來陳詩媛留言「他就小屁孩，最可愛的那種」，閃瞎一票人。而看王齊麟Threads，置頂貼文還是520捧臉陳詩媛放閃的情侶照，兩人戀愛互動直冒粉紅泡泡。

而王齊麟於社群積極海巡，有網友翻出他過往在網路節目《驚奇玩起來》中演唱電視劇《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉的片段，標籤王齊麟敲碗完整版，王齊麟也留言問「好聽嗎」，網友狂誇「真的好聽」紛紛留言等他出唱片，表示「出專輯 我買」。

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網讚王齊麟唱歌好聽。圖／截自Threads
網讚王齊麟唱歌好聽。圖／截自Threads

王齊麟與「十元」陳詩媛公開戀情後不時大方放閃。圖／截自Threads
王齊麟與「十元」陳詩媛公開戀情後不時大方放閃。圖／截自Threads

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