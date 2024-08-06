瘦子在禁菸場所「脫衣吸菸」 做了不好示範
瘦子日前參加在桃園陽光劇場舉辦的本色祭演出，不過社群分享一段幕後花絮影片，看見瘦子在後台吸菸，不過桃園陽光劇場內外都規定是禁菸的，因此瘦子誤觸犯現場的禁菸規定。
從影片中可以見到瘦子完後，回到後台，已脫掉上衣赤裸上身，正輕鬆的在吸菸，小編還責怪他在台上怎麼沒有脫衣，讓粉絲沒能看到這種福利，瘦子則表示自己已經穿了背心，瘦子這樣一邊接受訪問一邊吸菸，鏡頭還拍到站在後面的大淵也在吸菸，但桃園陽光劇場內外都是全面禁菸，因此兩人已做了不好的示範，其中也有網友留言「瘦子已經當爸爸的人了二手菸不離手」。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
更多推薦
▪60歲女星父賭夫落跑1人養全家 淚訴：不得不善良
▪鄭中基停工心痛發聲！患抑鬱症又染酒癮 愛妻開罵了
▪林郁婷被質疑性別 黃秋生霸氣批：什麼地方都有蠢人
▪國寶男星心疼林郁婷被霸凌 轟JK羅琳「滾回你爛作品裡面」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言