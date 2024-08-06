瘦子在禁菸場所「脫衣吸菸」 做了不好示範

瘦子日前參加在桃園陽光劇場舉辦的本色祭演出，不過社群分享一段幕後花絮影片，看見瘦子在後台吸菸，不過桃園陽光劇場內外都規定是禁菸的，因此瘦子誤觸犯現場的禁菸規定。

從影片中可以見到瘦子完後，回到後台，已脫掉上衣赤裸上身，正輕鬆的在吸菸，小編還責怪他在台上怎麼沒有脫衣，讓粉絲沒能看到這種福利，瘦子則表示自己已經穿了背心，瘦子這樣一邊接受訪問一邊吸菸，鏡頭還拍到站在後面的大淵也在吸菸，但桃園陽光劇場內外都是全面禁菸，因此兩人已做了不好的示範，其中也有網友留言「瘦子已經當爸爸的人了二手菸不離手」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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瘦子在表演後台吸菸，但桃園陽光劇場內外是全面禁菸。（ ※ 提醒您：抽菸，有礙健康 ） 圖／擷自臉書

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