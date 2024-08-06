愛黛兒太狂 8萬人演唱會唱到一半 大銀幕轉播看奧運

巴黎奧運現正舉行中，各家藝人也紛紛為自己國家的選手加油打氣，就連英國流行樂天后愛黛兒也不例外，近日在德國慕尼黑舉辦大型演唱會，2場分別都有8萬人粉絲湧入，沒想到她唱到一半竟然「中途喊卡」，與全場粉絲們一起觀看自己舞台的大銀幕關心賽況。.

愛黛兒一向是運動迷，也多次被拍到經紀人老公多次前往看NBA、足球，而她從2日起在慕尼黑一連舉辦10場大型演唱會，可惜無法到奧運會場，而她竟在3日演唱到一半，竟然暫停演唱轉身看向背後銀幕，原本還是她演唱的畫面，突然轉為奧運比賽畫面，上面還寫著「LIVE FROM PARIS（來自巴黎現場）」。

愛黛兒邀請全場歌迷一起看奧運，因而暫時休息，據悉，這場比賽田徑女子100公尺決賽，而來自英國的選手尼塔（Daryll Neita）也有出賽，不過最後是聖露西亞的選手阿弗雷德（Julien Alfred）以10秒72的成績摘下金牌，一直等到比賽結束後才繼續開唱。此舉也引起網友熱議，讓觀眾們能在享受音樂的同時，也共同隔空體驗運動盛事。

愛黛兒在慕尼黑演唱會播到一半突然大銀幕改播奧運。圖／摘自X 愛黛兒的慕尼黑演唱會座無虛席。圖／摘自X 愛黛兒在慕尼黑演唱會播到一半突然大銀幕改播奧運。圖／摘自X

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