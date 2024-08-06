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突退出陸綜！言承旭爆「膝蓋積水、半月板破裂」 返台休養半年

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
言承旭傳出舊傷復發，膝蓋嚴重積水腫大、半月板碎裂。
言承旭傳出舊傷復發，膝蓋嚴重積水腫大、半月板碎裂。

46歲言承旭從F4出道，「流星花園」而走紅，多年來始終站在一線地位。今年6月他無預警曝光受傷照片，讓許多粉絲相當心疼。近日傳出他因受傷退出實境節目《我在橫店打籃球》，也推掉戲約，估計至少得休養半年。

據《鏡週刊》報導，言承旭在2008年曾演出《籃球火》，事隔16年，近來參加陸綜《我在橫店打籃球》，不料在節目前期鍛鍊傳出受傷的消息，左膝蓋舊傷復發，還傳出半月板碎裂、膝蓋嚴重積水腫大，一度痛到拄拐杖，最後忍痛退出節目。據悉，他因傷推掉原先談好的戲約，估計得停工半年復健休養。

言承旭表示，自己相當熱愛籃球，但因為工作緣故已很少碰籃球，一直夢想著能再次站上球場，但卻錯估形勢，以為年紀相仿的劉畊宏可以，自己也一定行，完全忘了劉畊宏常做操鍛鍊體力、肌耐力。

言承旭日前參加陸綜《我在橫店打籃球》，不料卻在節目前期就傳出受傷的消息。他在今年6月28日突然在微博透露受傷的消息，並寫道：「讓大家們擔心了，這次沒有照顧好自己。但是，很期待跟兄弟們再次在籃球場上一塊兒拼搏，等我！」隔沒幾天就帶傷現身好友陳美鳳的慶生宴上，而慶生宴中也發現言承旭的手部也受傷。

陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。圖／摘自臉書
陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。圖／摘自臉書

言承旭日前發文曝光受傷狀況。圖／摘自微博
言承旭日前發文曝光受傷狀況。圖／摘自微博

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