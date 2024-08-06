巴黎奧運「土耳其大叔」出差被徵召？ 吳鳳揭真相

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在2024巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目，以一身輕裝上陣奪下銀牌在全球爆紅。昨（5）日有網友惡搞他的受訪影片，稱他是出差到一半被徵召，事後被證實影片造假。對此，土耳籍藝人吳鳳也出面發聲。

昨天網上瘋傳一段迪凱區受訪的影片，影片中稱迪凱區出差到一半、賽前2小時被徵召參賽，「是我出差的同事打給我說，比賽地點就在餐廳附近，中餐前的空檔你剛好能去（比賽），打完槍剛好可以去吃飯」。該段影片後來被土耳其網友打臉，事後被證實影片造假。

對此，吳鳳也將這段影片重新翻譯上傳，發文表示：「土耳其大叔因為看起來太輕鬆，就獲得奧運射擊銀牌，爆紅了！我知道很多人懷疑他的真實身分，畢竟太酷了！不過，他其實也是認真比賽的選手，我把正確的翻譯給大家看！PS.我也想邀請他來台夜市射氣球，努力聯絡中！」

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